Espagne : La Liga rend hommage au club de football chinois Wuhan Zall

Le Championnat d'Espagne de football (encore appelé «La Liga») a accueilli dimanche le Wuhan Zall F.C., une équipe du Championnat de Chine de football, dans le cadre d'un événement spécial organisé au siège de la Liga à Madrid.

Les joueurs du Wuhan Zall suivaient une formation de pré-saison dans le sud de l'Espagne lorsque l'épidémie du COVID-19 a éclaté dans leur ville natale, les forçant à rester depuis lors en Espagne.

L'événement était intitulé «Animo Wuhan-Animo China» («Allez Wuhan, allez la Chine»), et avait pour but d'exprimer le soutien de la Liga à l'équipe chinoise — et plus généralement à la Chine — en ces temps difficiles.

Il a également été annoncé que la ligue espagnole enverrait de l'aide à la Chine.

Toute l'équipe de Wuhan était présente à l'événement, auquel ont également assisté d'anciens joueurs internationaux espagnols, les ambassadeurs de la Liga Gaizka Mendieta, Fernando Morientes et Luis Garcia, et le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en Espagne, Yao Fei.

Le capitaine de l'équipe de Wuhan, Yao Hanlin, a remercié la Liga pour ce geste, tandis que Yao Fei a indiqué que c'était «un plaisir et un honneur de participer à un événement, qui constitue un message de solidarité avec la Chine dans sa lutte héroïque contre le coronavirus».

«Dans notre lutte contre le coronavirus, nous avons reçu le soutien et la solidarité de presque tous les pays du monde, y compris de l'Espagne. Ce soutien est venu du roi d'Espagne, du Premier ministre Pedro Sanchez, de la ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez, des ministères de la Santé et de l'Education et de diverses autorités régionales et sanitaires.

Ce soutien restera gravé dans le cœur du peuple chinois», a ajouté M. Yao.

Le Wuhan Zall avait également reçu une invitation pour assister dimanche soir au «Clasico», un match opposant le Real Madrid au FC Barcelone au stade Santiago Bernabeu de Madrid.