Natation/Tournoi qualificatif aux Championnats d'Afrique Open : Khensa Belkacemi réussit les minima

La jeune nageuse algérienne Khensa Belkacemi a réussi les minima de participation au 200m brasse des Championnats d'Afrique Open, ainsi qu'aux Championnats maghrébins et africains de la Zone 1, en réalisant un chrono de 2 min 37 sec et 87/100, lors du tournoi qualificatif qui a pris fin samedi soir à Alger.

La sociétaire de l'USM Alger (15 ans) est d'ailleurs la seule à avoir réalisé ces minima, fixés à 2 min 40 sec et 10/100, et se qualifie ainsi aux prochains Championnats d'Afrique Open qui se dérouleront la mi-avril prochain en Afrique du Sud.

Mais pas que, puisque ce bon chrono la qualifie également pour les prochains Championnats maghrébins et africains de la Zone 1, prévus du 1er au 4 avril à Alger.

De bonnes performances qui confirment la montée en puissance de cette jeune nageuse, du jugement de son entraîneur, Ali Maânsri, lequel a confié avoir parié sur un chrono moins intéressant.

«Connaissant son niveau, je m'attendais logiquement à une qualification de Belkacemi, mais pas avec un aussi bon chrono. Pour tout vous dire, j'avais parié sur 2 min 39 sec, mais elle m'a agréablement surpris en se rapprochant à seulement deux secondes du record national», s'est-il encore réjoui.

«Des résultats probants qui encouragent à continuer de travailler», a poursuivi Maânsri, en espérant que Belkacemi pourra aller chercher «la médaille de bronze en Afrique du Sud».

Mais avant cela, l'objectif de la jeune Usmiste sera de «faire tomber le record national du 200m brasse», selon son entraîneur, surtout qu'elle n'en est plus loin. De son côté, l'entraîneur du club d'Aïn Turk (Oran), Anouar Boutebina, a indiqué à l'APS avoir «atteint ses objectifs» en qualifiant deux de ses neuf nageurs aux prochains Championnats maghrébins, en l'occurrence Djihane Benchadli (200 mètres 4 nages, 100 mètres et 200 mètres nage libre) ainsi que Rania Ouarès sur le 50 mètres brasse, 100 mètres brasse, 200 mètres brasse, 200 mètres 4 nages et 400 mètres 4 nages.

«C'est un peu dommage que ce tournoi qualificatif ait été organisé en pleine période de préparation, car cela a influé négativement sur le rendement des nageurs», a regretté Boutebina, considérant que le nombre de qualifiés aurait été nettement plus important si le tournoi avait été programmé à une date «plus appropriée».

Le coach d'Aïn Turk a également attiré l'attention sur la piscine du 1er-Mai, qui, selon lui, a été un sérieux handicap pour ses athlètes, particulièrement les éléments qui y concouraient pour la première fois, notamment à cause du «manque d'aération et l'aspect particulier de son eau».

Concernant les Championnats maghrébins, Boutebina, qui a également le statut d'entraîneur national, a confié que «chez les juniors (filles), le niveau des nageuses algériennes est pratiquement identique à celui des Tunisiennes et des Egyptiennes, avec cependant un léger bémol chez les minimes». Une disparité qui, selon lui, «réduit considérablement les chances» des jeunes Algériennes à glaner des médailles dans cette catégorie d'âge aux prochains Championnats d'Afrique de la zone 1.

Même son de cloche du côté d'Ali Maânsri qui a prédit que l'Algérie aura plus de chances de décrocher des médailles aux Championnats maghrébins qu'aux Championnats d'Afrique de la Zone 1, notamment en raison de la présence de la rude concurrence égyptienne.

Le tournoi qualificatif, disputé les 28-29 février à la piscine olympique du 1er-Mai, a enregistré la participation de 304 nageurs, dont 125 filles, représentant 47 clubs, relevant de 11 Ligues de wilaya.

Les catégories d'âge concernées par les Championnats maghrébins sont celles des benjamins (2007-2008), minimes (2005-2006) et cadets (2003-2004), alors que les Championnats d'Afrique de la Zone 1 seront ouverts aux catégories benjamins et juniors.

A signaler que tous les nageurs nés en 2006 et avant sont concernés par les minima des prochains Championnats d'Afrique Open.