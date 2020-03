CAN-2021 (Qualifications), Zimbabwe : Logarusic regrette de ne pas affronter l'Algérie à domicile

Le sélectionneur croate de l'équipe zimbabwéenne de football, Zdravko Logarusic, a regretté de ne pas affronter l'Algérie, le dimanche 29 mars, à domicile, dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) des qualifications de la CAN-2021, suite à la décision de la Confédération africaine (CAF) de ne pas homologuer les stades au Zimbabwe.

«Il allait être plus facile et agréable de jouer devant nos supporters, mais les Warriors (surnom de la sélection, ndlr) peuvent aller à une guerre en dehors de leurs bases. On s'attendra toujours à ce qu'ils gagnent la guerre, et c'est exactement ce que je veux que l'équipe fasse, peu importe où nous jouerons le match», a indiqué le coach du Zimbabwe, cité dimanche par le quotidien local The Standard. Alors qu'il devait recevoir l'Algérie au Barbourfields Stadium de Bulawayo (370 km au sud-ouest de Harare), le Zimbabwe a été surpris par la décision de la CAF de ne pas homologuer les enceintes locales, ces dernières ne respectant pas les normes pour abriter des matchs internationaux.

Du côté de la Fédération zimbabwéenne (ZIFA), l'espoir est toujours de mise pour espérer accueillir l'Algérie à domicile. Le patron de la ZIFA, Felton Kamambo, a indiqué, vendredi, que son instance avait fait appel de la décision de la CAF d'empêcher le Barbourfields Stadium d'accueillir le match contre l'Algérie.

«Nous communiquons avec la CAF et nous espérons que notre appel sera entendu et couronné de succès afin que nous puissions accueillir l'Algérie à Bulawayo», a-t-il déclaré. Le patron de la ZIFA a également révélé que «les autorités locales s'étaient engagées à rénover le Barbourfields Stadium et le stade national de Harare d'ici au 20 mars, date à laquelle les inspecteurs de la CAF pourraient éventuellement revenir pour une inspection plus approfondie». Dans le cas où le stade de Barbourfields ne sera pas homologué, les responsables de la ZIFA devraient opter pour l'Orlando Stadium de Johannesbourg en Afrique du Sud. Avant de recevoir les Verts, le Zimbabwe sera en déplacement pour défier l'Algérie, le 26 mars à Blida. Les qualifications de la CAN-2021, entamées en novembre dernier, devaient reprendre en août, avant qu'elles ne soient avancées au mois de mars (23-31), en raison du changement opéré dans la date du coup d'envoi du tournoi continental qui aura finalement lieu en janvier au lieu de juin. A la veille de la 3e journée, le Zimbabwe pointe à la 2e place avec 4 points, derrière l'Algérie, auteur jusque-là d'un parcours sans faute

(6 points), avec deux victoires de suite.