Conjoncture : Le défi de la diversification

La logique de rigueur décidée par le gouvernement en matière de conduite budgétaire est une mesure prudentielle parmi d’autres devant contribuer à la préservation des grands équilibres du pays face à l’affaiblissement de ses capacités et ses réserves financières. Toutefois, ce cadrage budgétaire, reconduit cette année encore, au titre de la LF 2020, dans un contexte difficile, «n’ouvre pas la voie encore à la résolution des grandes faiblesses de la politique budgétaire algérienne, notamment la viabilité des finances publiques, le recouvrement optimal des recettes, la lourdeur de certaines dépenses courantes, l’inefficacité des dépenses en capital et la structure inadéquate du financement du déficit, qui devrait établir un équilibre entre les besoins du déficit et la relance économique». Ce constat d’un expert international en macroéconomie, en l’occurrence M. Abdelghani Bessaha, confirme, si besoin est, cet impératif pour l’économie nationale, fondée exclusivement sur la rente pétrolière, d’opérer sa transition vers un nouveau modèle de croissance basé sur la diversification des ressources. La poursuite du fléchissement des cours de l’or noir et les incertitudes véhiculées par le marché pétrolier mondial et, par conséquent, le recul de nos revenus des hydrocarbures, ainsi que la faiblesse structurelle de nos exportations hors hydrocarbures, sont des indicateurs qui accentuent la vulnérabilité des équilibres macroéconomiques de notre pays et qui plaident, par conséquent, pour la mise en place des conditions de cette transition dans les meilleurs délais. Caractérisée par la pression sur les finances publiques et sur les réserves de change, la situation demeure préoccupante, du moins sur le court terme, sachant que notre économie reste confrontée à un double déficit du budget et du commerce extérieur. En fait, les défis et enjeux liés aux fluctuations du marché pétrolier sont des fondamentaux à inscrire dans les projections du gouvernement, tant il est question de résilience de l’économie nationale. L’Algérie a les moyens et les potentialités pour transformer son régime de croissance, diversifier son économie et promouvoir ses exportations hors hydrocarbures. En fait, les experts sont unanimes sur le fait que l’Algérie dispose encore d’une marge de manœuvre et de capacités pour faire face aux besoins de son développement. Toutefois, les moyens de la croissance économique, qui restent soutenus par la dépense publique en l’absence d’alternatives, devront impérativement être relayés par une contribution effective et plus significative du secteur économique productif dans le cadre de la politique de diversification.

D. Akila