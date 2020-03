Commerce : Promouvoir la prospective et les statistiques

Le ministre délégué auprès du ministre des Finances, chargé de la Prospective et des Statistiques, Bachir Messaitfa, et le ministre délégué auprès du ministre du Commerce, chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekaï, ont présidé hier à Alger une séance de travail visant la promotion de la prospective et des statistiques dans le secteur du Commerce. Cette réunion, tenue en présence des cadres des deux secteurs, incarne le plan d'action du Gouvernement, en particulier dans son volet lié au développement du système national des statistiques et à la préparation de la vision prospective pour l'Algérie horizons 2035, a précisé un communiqué du ministère délégué de la Prospective et des Statistiques. La rencontre vise aussi à promouvoir les perspectives et de fournir une base de données «riche» afin d'aider les décideurs à booster la croissance économique, souligne le document.

Elle s'inscrit également dans le cadre d'une série de visites et de réunions de travail avec tous les secteurs ministériels, dans le but d'établir un état des lieux de la prospective et des statistiques dans tous les secteurs, a précisé la même source. Ainsi, après de «longues discussions» entre les deux parties, il était convenu de «poursuivre le travail de consultation entre les cadres des deux secteurs et de signer un partenariat de coopération».