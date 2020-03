Santé militaire :Des avancés dans la prise en charge médicale

Le directeur régional des services de santé militaire de la 1ere R.M, le colonel Abdallah Aberkane a indiqué que la direction constitue une des plus importantes composantes du système de santé militaire. Le colonel Aberkane a mis en évidence le fait que les portes ouvertes visent à renforcer la cohésion entre le peuple et son armée, digne héritière de l’armée de libération nationale. Et d’ajouter que l’ensemble des participants à cette rencontre pourront constater l’efficacité et l’opérationnalité des équipements.

De son côté, le chef d’établissement régional de la santé militaire, le lieutenant colonel Rais Leksir a retracé l’historique de la direction créée en juillet 1974 sous le nom de direction régionale de l’approvisionnement militaire et a été rebaptisée direction régionale de la santé militaire en 1996 avant d’être baptisée au nom du chahid Mustapha Bouabdallah en 2019. Le lieutenant colonel Leksir a révélé que cette direction est composée de plusieurs services tels que celui du soutien, de l’approvisionnement ainsi que le service technique qui ont pour missions de stocker, distribuer et assurer l’approvisionnement des unités en médicaments, produits pharmaceutiques et autres matériaux médicaux.

Le lieutenant colonel a rappelé quelques autres missions fondamentales de la direction qui sont le soutien médical technique afin de s’assurer pleinement de l’opérationnalité des équipements au sein de la région militaire.

Ce service assure, souligne le même responsable, le montage et la maintenance des équipements. Il sera question par ailleurs d’identifier les appareils défaillants afin de les remplacer.

Enfin, le chef d’établissement régional de la santé militaire est revenu sur la prise en charge médicale des citoyens des régions reculés, récemment, organisé par sa direction.

« Nos équipes ont participé à trois opérations dans les wilayas de Djelfa, Médéa et M’sila où nous avons pu soigner un nombre important de citoyens et ce, dans le cadre du renforcement des liens entre le peuple et l’ANP », a-t-il mentionné.

Une visite des différents stands a été effectué au profit des visiteurs ayant marqué un vif intérêt à l’évènement en et ayant exprimé plusieurs interrogations sur les misions du service. Des hôpitaux de campagne, des ambulances, des produits pharmaceutiques, des médicaments et autres matériaux sont exposés reflétant les avancés des unités de l’ANP en matière de prise en charge médicale.

Sami Kaidi