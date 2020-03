37e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur : M. Beldjoud salue les efforts de l’ANP et des services de sécurité dans la sécurisation des frontières

Le Ministre de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, Monsieur Kamel Beldjoud a pris part hier aux travaux de la 37e session du conseil des ministres arabes de l’intérieur qui se sont axés sur l'examen des questions relatives à la coopération arabe dans les domaines sécuritaire, où il a salué les efforts de l’Armée Nationale Populaire (ANP) et des services de sécurité dans la sécurisation des frontières nationales, tout en soulignant la disponibilité de l’Etat Algérien à partager ses expériences dans ce domaine.

En rappelant la recrudescence des activités criminelles dans la zone du sahel et du sahara, Monsieur le Ministre a salué dans son intervention les efforts de l’armée nationale populaire et des différents services de sécurité dans la sécurisation des frontières nationales contre toutes intrusions terroristes, et c’est l’expérience acquise par l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme.

D’autre part, Monsieur le Ministre a évoqué l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et à leur tête l’Internet qui est utilisé dans la prolifération de la violence et du discours de haine afin de menacer la stabilité et l’unité nationale des pays. A cet effet, il a plaidé pour l’adoption d’un projet criminalisant et luttant contre le discours de haine qui constitue un objectif adopté par l’Algérie par le biais de l’initiative du Président de la République en élaborant un projet de loi, criminalisant le discours de haine et toutes formes de racisme.