Mosquées du pays : Lancement de la lecture d'Al Mouwatta et de Sahih Al Bukhâri

La lecture d'Al Mouwatta de l'imam Malek Ibn Anas et de Sahih Al Bukhâri, une tradition perpétuée en Algérie annuellement avec l'avènement du mois de Rajab, a débuté hier à travers toutes les mosquées du pays. Le coup d'envoi de cette lecture a été donné à partir de Djamaâ El Kebir (Grande mosquée) en présence de l'inspecteur général du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Khemis Bezzaz, du directeur de l'orientation religieuse, Azzoug Mohand et des imams avec la récitation de quelques Hadiths. Cette lecture sera clôturée le 27 du mois de Ramadhan coïncidant avec la Nuit du destin (Laylat al Qadr) durant laquelle ils sera procédé à la distinction des lauréats du Prix international d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran.