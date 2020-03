Dédoublement de la Route Chéraga - Ain Benian : Le Projet réceptionné début 2021

Le projet de dédoublement de la route de wilaya (RW) 111 reliant Chéraga à Ain Benian (Alger Ouest) sera réceptionné début 2021, a-t-on appris hier du directeur des Travaux publics de la wilaya d’Alger, Abderrahmane Rahmani. Dans une déclaration à l’APS, M. Rahmani a précisé que la réception du projet de dédoublement de la RW 111 reliant les deux communes sur 4 km aura lieu début 2021 et contribuera au désengorgement de cet axe routier. Le projet de la route Chéraga - Ain Benian en passant par l’oued «Beni Messous» (les virages) et la cité Plateau est un axe important enregistrant un trafic dense, notamment après les opérations de relogement dans plusieurs nouvelles cités, a-t-il indiqué. Ce projet, «dont le taux d’avancement est de 40% permettra un accès vers deux routes principales : la route nationale (RN) n° 41 reliant Chéraga à Alger et la RN n° 11 reliant la commune d’Ain Benian à Alger et Zéralda, a-t-il précisé.