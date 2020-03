Algérie - Chine : Renforcer les relations bilatérales

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, a passé en revue, hier à Alger, avec l’ambassadeur de la République de Chine à Alger, M. Li Lianhe, les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine social, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de l’entretien, Mme Krikou s’est dite disposée à œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine social et en matière d’échange d’expériences, notamment pour ce qui est de l’accès de la femme à l’entrepreneuriat et à la création de micro-coopératives en vue de sa contribution au développement économique et son autonomie financière».

Par ailleurs, la ministre a présenté «les différentes mesures et mécanismes adoptés pour la prise en charge des catégories vulnérables et leur soutien pour participer au processus de développement, en application de la politique sociale constante de l’Etat algérien et des acquis réalisés par la femme algérienne sur les plans politique, économique et social».

L’entretien a permis aux deux parties de «valoriser le niveau des relations solides unissant l’Algérie et la Chine, qui remontent à la Glorieuse guerre de Libération nationale, et marquées par un développement constant dans plusieurs domaines, couronnées par la signature d’un partenariat stratégique global entre les deux pays en 2014». Pour sa part, l’ambassadeur chinois a exprimé «sa disponibilité à concourir à l’échange d’expertise entre les deux pays dans le volet social au mieux des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays».