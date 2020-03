Opérations de l’anp en février : Arrestation de 11 éléments de soutien aux groupes terroristes

Les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté, le mois de février dernier, trois (3) individus qui tentaient de rejoindre les groupes terroristes et 11 éléments de soutien aux groupes terroristes, révèle un bilan opérationnel de l'ANP, publié dimanche par le ministère de la défense nationale (MDN). Durant cette même période, les unités de l'ANP ont découvert et détruit 25 caches de terroristes et un atelier de fabrication d'explosifs et de munitions ainsi que 35 bombes de fabrication artisanale", indique la même source.

En matière de sécurisation des frontières et de lutte contre le crime organisé, le bilan fait état de la saisie de 28 fusils de chasse, 7 pistolets automatique, 5823 balles de différents calibres, 3 drones et 3,7 kg de matières utilisés pour le remplissage de cartouches, outre la découverte et la destruction de 6 stocks de munition.

Durant le mois écoulée, les unités de l'ANP ont procédé, également, à l'arrestation de 245 individus dans le cadre du trafic d'or et d'orpaillage et à la saisie de 26 détecteurs de métaux, 124 marteaux piqueurs, 169 groupes électrogènes, 65 charrettes, 203 appareils de communication, 6 jumelles, 1980 caméras de surveillance et 199 sacs de mélange de pierres et d'or brut, ajoute la même source qui évoque, en outre, le démantèlement de 4 ateliers de production illégale de tabac et la saisie de 3.437,5 quintaux de tabac et de 49.261 litres de carburant.

D'autre part, les unités de l'ANP ont saisi 629 tonnes de produits alimentaires, 43.600 litres de l'huile végétale, 5.726 unités de boissons et une somme d'argent.

Dans le domaine de lutte contre la drogue, 54 trafiquants ont été arrêtés et 33,117 quintaux de kif traité, 3,8 mg de cocaïne et 343.565 comprimés psychotropes saisis.

Par ailleurs, et concernant la lutte contre l'émigration clandestine, le bilan fait état de l'arrestation de 373 émigrés clandestins et l'avortement de 468 tentatives d'émigration clandestine.