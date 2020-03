Coopération : Le secrétaire d’état auprès du ministère italien des A.E. en visite de travail en Algérie

Le secrétaire d’Etat auprès du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Manlio Di Stefano, a entamé hier une visite de travail en Algérie, dans le cadre du développement des relations bilatérales, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Au cours de cette visite de trois jours, le secrétaire d’Etat italien sera reçu par de hauts responsables au ministère des Affaires étrangères et au niveau de plusieurs autres départements ministériels, dont l’Energie, l’Industrie et les Mines, les Travaux publics et les Transports, l’Agriculture et le Développement rural, la Pêche et des Productions halieutiques, la Poste

et les Télécommunications, ainsi qu’au niveau du ministère du Commerce, précise-t-on de même source.

Ces rencontres s’inscrivent dans «la perspective du renforcement du partenariat économique algéro-italien et de la préparation des grandes échéances bilatérales, notamment

la Réunion bilatérale de Haut niveau qui devra se tenir avant la fin du premier semestre de l’année en cours», ajoute le communiqué.