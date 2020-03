Le chef de l’état reçoit le ministre congolais des A.E. : Le dossier libyen largement abordé

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et le ministre-conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd. Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience, M. Gakosso a indiqué que l’entretien a porté sur le dossier libyen. «J’ai été reçu en audience par le Président Tebboune lors de laquelle le dossier libyen a été largement abordé», a-t-il déclaré, rappelant que «l’Afrique s’est engagée, à l’occasion de la Conférence de Berlin sur la Libye (janvier dernier), à organiser une grande conférence de réconciliation inter-libyenne inclusive». «Nous sommes en train de travailler sur cette conférence et une réunion va se tenir à Brazzaville (République du Congo), qui regroupera les pays membres du groupe de contact, en l’occurrence l’Algérie, qui est un pays de grande influence, l’Egypte, un pays voisin de la Libye, mais aussi l’Afrique du Sud, qui préside l’Union africaine depuis le mois de février dernier, le Tchad, pays voisin qui subit de plein fouet les conséquences néfastes de la crise libyenne et le Congo Brazzaville, à travers son président Denis Sassou-Nguesso, qui est à la tête du Comité de Haut niveau sur la Libye», a-t-il conclu.