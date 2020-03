Education et enseignement supérieur : Mesures de prévention

Dès la confirmation par le ministère de la Santé du premier cas de coronavirus dans notre pays, différents secteurs ont annoncé avoir mis en place un certain nombre de mesures de prévention pour garantir la protection sanitaire des citoyens et éviter la propagation de ce virus.

Parallèlement à l’activation du dispositif d’alerte et de surveillance au niveau des frontières, les ministères de l'Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont décidé d’une série de mesures à adopter pour prévenir contre cette maladie au niveau des établissements scolaires et des universités.

Ainsi, le département d’Ouadjaout a instruit les unités de dépistage et de suivi (UDS) afin d’effectuer des contrôles périodiques aux élèves au niveau de tous les établissements scolaires à travers le pays. «Dans le cadre du suivi de l'état du coronavirus, les directeurs de l'éducation des wilayas sont tenus de prendre toutes les mesures de prévention, précaution et de prudence et ce, en chargeant les UDS réparties à travers les différents établissements scolaires des trois paliers, de consulter périodiquement les élèves, notamment ceux atteints de maladies similaires à la grippe saisonnière», précise une circulaire du ministère de l’Education nationale, qui insiste sur la nécessité de le tenir au courant de toute évolution afin d'éviter toute situation de panique. Dans une précédente circulaire, adressée aux directeurs des établissements, ce département ministériel a souligné la nécessité d’entamer la programmation de campagnes de sensibilisation, de prévention et d’information au niveau des écoles, en particulier celles qui disposent de cantines scolaires. Ceci devrait se faire, selon la tutelle, en coordination avec les unités de dépistage et de suivi afin de sensibiliser les élèves sur l'importance de prendre les précautions nécessaires pour prévenir contre le coronavirus et de les exhorter à «intensifier l'hygiène en se lavant les mains régulièrement», avant d'entrer dans l’école et avant de la quitter afin d’éviter toute contamination. Aussi, il a été souligné l’importance d’aérer les classes et d'assurer la propreté de tous les espaces, les services pédagogiques, les cantines, les résidences et les toilettes, en veillant à la disponibilité de l'eau, du matériel de nettoyage et de désinfection en fournissant de l'eau et du savon liquide en permanence. Il est question également de la sécurité alimentaire par le «strict respect des bonnes pratiques» dans le domaine de l'alimentation, de la santé et de l'hygiène au niveau des cantines.



Des cours à distance pour les étudiants universitaires



De son côté, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adopté des mesures préventives pour assurer les cours à distance «en cas d'apparition de nouveaux cas» de coronavirus en Algérie, précisant que ces mesures seront opérationnelles à partir du 15 mars prochain.

En effet, dans une note adressée samedi aux présidents des conférences régionales des universités et directeurs des établissements universitaires, le ministre du secteur, Chems-Eddine Chitour, a fait état d’une initiative pédagogique pour mettre un terme à une éventuelle propagation du coronavirus et consistant en l'élaboration d'une plate-forme garantissant les cours à distance pour une durée d'au moins un mois.

«La situation exceptionnelle que vit le monde suite à une éventuelle propagation de l'épidémie mondiale nous astreint à prendre une initiative pédagogique en recourant à des mesures préventives garantissant la continuité de l'enseignement», écrit le ministre qui a appelé les directeurs des établissements universitaires et présidents des conseils scientifiques à «sensibiliser et à mobiliser» leurs collègues enseignants pour les faire adhérer à cette opération pédagogique, soulignant que les premiers concernés, à savoir les étudiants, «doivent s'adapter» à cette démarche.

Salima Ettouahria