Pharmacies d’Alger : Pas de pénurie de masques

Depuis pratiquement deux mois, le coronavirus fait la une de l’actualité mondiale, et partant, des questionnements. En Algérie, qui a enregistré la semaine dernière un premier cas, un ressortissant italien âgé de 61 ans, l’inquiétude est palpable.

Dans la rue, les marchés ou en famille, le sujet est devenu récurrent et il n’est pas rare de rencontrer des citoyens portant un masque.

A quelques encablures de la Grande Poste, Amina, une pharmacienne, a indiqué avoir constaté, ces derniers jours, une inquiétude chez les clients. «Nous recevons énormément de personnes inquiètes qui veulent acquérir des masques. Elles veulent aussi acheter des solutions hydro-alcooliques», a-t-elle fait savoir, avant d’ajouter que les clients veulent tout savoir sur les moyens de protection. Poursuivant ses propos, Amina a affirmé que les masques en vente actuellement en pharmacie sont plus performants. «Ils sont différents des masques chirurgicaux et sont plus efficaces car possédant un filtre», nous a-t-elle expliqué, en rassurant sur le fait que les prix n’ont pas spécifiquement augmenté. Non loin de la place Emir-Abdelkader, dans une autre pharmacie, Hassiba nous a révélé avoir vendu un carton entier de solutions hydro-alcooliques en seulement quelques heures et confirmé l’existence d’une inquiétude, perceptible ces derniers jours. Elle recommande la nécessité de veiller à l’hygiène qui doit être un souci permanent chez les citoyens, non une action circonscrite dans le temps. «Il n’y a pas de rupture de stocks, je tiens à rassurer les Algériens qu’il n’y a pas de raison de céder à la panique», a-t-elle conclu. De son côté, Farès, un pharmacien exerçant au cœur de la rue Didouche-Mourad, a expliqué qu’il faut veiller à l’application des règles d’hygiène tel le lavage fréquent des mains et ce, en particulier après une journée de travail ou avant les repas. «Le lavage doit se faire soit avec une solution hydro-alcoolique ou avec du savon, car le virus se transmet par le biais des sécrétions buccales et nasales», a-t-il expliqué. Pour rappel, depuis son apparition en novembre dernier à Wuhan (province de Hubei, Chine), le nouveau coronavirus (Cov-19) a fait près de 3.000 morts dans le monde. En effet, l'épidémie a provoqué pas moins de 3.000 décès pour 87.565 cas dans une soixantaine de pays. De plus, si la contagion a globalement diminué grâce à des mesures de quarantaine visant plus de 50 millions de personnes, d'autres pays deviennent à leur tour des sources régionales de propagation du Covid-19, au premier rang desquels la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran. Les Etats-Unis ont annoncé samedi dernier un premier décès sur leur sol, de même que l'Australie, hier, qui a fait état de la mort d'un ancien passager du Diamond Princess, le paquebot resté en quarantaine au Japon. Enfin, le 30 janvier dernier l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété l’urgence de santé mondiale. Cette mesure d’extrême urgence a été décrétée cinq fois depuis la création de ce mécanisme.

Sami Kaidi