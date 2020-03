Commentaire : Chapeau bas!

Comme chaque 1er mars, nous célébrons la Journée mondiale de la Protection civile. Un événement qui renvoie à ces images gorgées d’humanisme, de solidarité et d’abnégation.

Etre sapeur pompier est certainement beaucoup plus qu’un simple métier ­—la liste de ces derniers s’enrichit tous les jours— mais une chose est sûre, affronter, tous les jours que Dieu fait, le danger au péril de sa vie, fait de ses interventions des actes de bravoure, d’honneur et même chevaleresque. La nature du travail de cette corporation, qu’il s’agisse d’éteindre un incendie, de sauver les victimes des accidents de la route et de ce tueur silencieux inodore et incolore qu’est le monoxyde de carbone ou encore de sortir des décombres toutes les personnes qui ont péri dans des tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, fait la différence et donne à la profession une odeur de sainteté et de positivisme. Pas besoin de faire un sondage sur ce que pense le citoyen du rôle majeur et irremplaçable de ces agents, sur tous les fronts et prêts à braver tous les dangers, pour sauver des hommes, des femmes et des enfants de menaces certaines et avérées qui auraient pu leur ôter la vie. La mission d’un pompier est noble, non seulement parce que celui-ci fait son travail de sauveteur et de protecteur mais parce qu’il est l’exemple concret du sacrifice et du dévouement. Aujourd’hui, pour tout le monde, la profession porte haut les valeurs de l’altruisme et de la solidarité avec une présence fortement remarquable. Les bilans de la corporation renseignent sur la contribution de ce corps aux opérations de secours et d’aide à l’endroit des populations en situations détresse.

Il faut rappeler qu’à l’échelle nationale et à l’étranger, nos pompiers se sont distingués, à plus d’un titre, par leur professionnalisme, en donnant le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. Lors des séismes, des inondations et autres fléaux naturels, nos équipes ont brillé par leur savoir-faire dans le domaine de l’intervention face au danger. Eux qui maîtrisent l’art et la manière d’évaluer les risques en matière de sécurité civile. Ce n’est que justice de rendre, en ce jour, un vibrant hommage à toute la corporation qui ne cesse de donner des preuves de sérieux, de compétence et d’héroïsme.

Samia D.