Tipasa : Proposition pour la réalisation d’une école de plongée

La protection civile de la wilaya de Tipasa a émis une proposition pour la création d’une Ecole de plongée marine, première du genre à l’échelle nationale, a annoncé, hier, le directeur local de ce corps constitué. «Il s’agit d’un projet pour la réalisation d’une école dédiée à la formation d’agents spécialisés dans la plongée marine, première du genre à l’échelle nationale, et éventuellement doté d’un caractère continental», a indiqué à l’APS, le colonel Djamel Slamani, en marge des festivités de célébration officielle de la Journée mondiale de la Protection civile, présidée par le wali Hadj Moussa Amar. Il a fait part de l'«accord de principe» signifié par les services de la Direction générale de la protection civile pour la réalisation de ce projet, actuellement au «stade des études techniques et financières», a-t-il précisé.»Nous avons proposé la réalisation de cette école nationale de plongée marine au siège de l’unité de la protection civile de Chenoua», a-t-il, par ailleurs, fait savoir. Le même responsable a souligné le rôle attendu de cette école future dans le «développement des sports nautiques», ceci d’autant plus que «Tipasa fait partie des wilayas leaders du domaine, à l’échelle nationale», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le colonel Djamel Slamani a mis en exergue l’importance du projet de réalisation d’un centre d’hydrothérapie à Chenoua, en tant que «centre médical pouvant prodiguer les premiers secours aux personnes noyées, et leurs sauvetage d’une mort certaine», a-t-il estimé. Le projet actuellement en cours de concrétisation serait d’un «apport certain dans la prise en charge de personnes victimes de noyades, voire même d’évanouissements et d’intoxications au monoxyde de carbone», a-t-il, encore, observé.