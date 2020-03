Chlef : Trois équipes d’intervention pour les cas suspects de coronavirus

La direction de la Protection civile de la wilaya de Chlef a affecté trois équipes pour les interventions dans les cas suspectés de coronavirus, a-t-on appris hier, auprès de ses services. «Trois brigades ont été affectées pour intervenir dans les cas suspectés d’atteinte par le coronavirus, au titre des mesures de prévention de cette épidémie», a indiqué, à l’APS, le chargé de la communication auprès de cette direction, le lieutenant Mohamed Messaâdia, en marge des festivités de célébration de la Journée mondiale de la Protection civile.

Ces équipes spéciales, a-t-il ajouté, «sont soutenues par des ambulances équipées, des tenues et des moyens médicaux développés, susceptibles de les aider dans la détection de cas d’atteinte par ce virus grave, avec leur transport vers les établissements hospitaliers, de sorte à empêcher sa propagation», a-t-il précisé.

La célébration de cette Journée, à Chlef, a donné lieu à l’organisation de portes ouvertes sur la Protection civile, ses missions et ses activités, en présence du wali Messaoud Djari, et de représentants d’organismes militaires et sécuritaires, outre des acteurs de la société civile.

De nombreux agents et officiers ont été, également, promus en grade, à cette occasion, dans le cadre de laquelle des secouristes bénévoles ont été, aussi, honorés, au titre de ces festivités organisées cette année, sous le signe «un secouriste pour chaque famille».