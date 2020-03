Protection civile algérienne : Toutes les wilayas dotées de colonnes mobiles

«Un secouriste pour chaque maison» est le thème retenu, cette année, pour la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile, coïncidant, avec le 1er mars de chaque année.

La protection civile occupe une place «prestigieuse» parmi ses semblables dans le monde, en utilisant les dernières technologies et en se dotant d’un matériel professionnel de dernière création et de haute gamme pour être au diapason des nouvelles technologies. C’est ce qu’a indiqué hier, le directeur général de la Protection civile, Boualem Boughlef, ajoutant que le corps est doté des meilleurs équipements pour la lutte contre les feux de forêts et le sauvetage lors des catastrophes naturelles. «Les services de la protection civile sont équipés d’un matériel de dernière génération que se soit sur la voie terrestre ou aérienne, c’est ce qui nous donne l’opportunité d’occuper une place prestigieuse dans le monde», affirme-t-il.

M. Boughlaf Boualem a indiqué que cette année «verra la généralisation des colonnes mobiles dans toutes les wilayas, y compris au Sud, région exposée fortement aux incendies en été.

«Nous procédons cette année à la généralisation des colonnes mobiles sachant qu’elles existaient, seulement, dans 37 wilayas. Les régions du Sud regorgent d’une richesse de palmeraies qu’il faut préserver», souligne-t-il, en ajoutant qu’il sera également question du renouvellement de cet équipement dans 11 wilayas. Il a affirmé qu’un nouveau matériel pour l’intervention en cas de danger chimique sera disponible cette année au profit de 10 unités.



De nouveaux postes budgétaires vers la fin 2020

M. Boughlef a indiqué que la fin 2020 verra aussi l’ouverture de nouveaux postes budgétaires, du moment que beaucoup d’agents seront admis à la retraite, en plus de l’ouverture de nouvelles unités qui nécessitent la création de postes de travail».

«Nous procédons chaque année à l’ouverture de nouveaux postes budgétaires. Nous demanderons au ministre de l’Intérieur l’autorisation de procéder au recrutement», a-t-il affirmé, en ajoutant que la protection civile procède à la formation des agents dans plusieurs spécialités. Il rappelle que l’Algérie fait partie d’organisations internationales et qu’elle doit être en préparation permanente pour être au diapason du développement enregistré dans le domaine.



Coronavirus : la Protection civile prête à y faire face

Pour ce qui est des moyens de lutte contre le coronavirus, le DG a signalé que la démarche s’inscrit dans le cadre d’une organisation nationale de prévention sous l’autorité du ministre de la Santé et de la réforme hospitalière. «Nous sommes en contact permanent avec le ministère de la Santé après la découverte d’un cas en Algérie. Notre rôle est la protection des intervenants en premier lieu, puis la coordination avec les services de santé pour la prise en charge des cas en les transportant dans les hôpitaux», explique-t-il.



Un secouriste pour chaque famille

Le thème choisi cette année par le Conseil exécutif de l'Organisation internationale de la Protection civile renforce le programme de formation en secourisme de masse lancé par la Direction générale de la Protection civile en 2010, et dans le cadre duquel plus de 138.141 citoyens ont été formés dans le domaine des premiers secours, précise le directeur général, soulignant, que ce programme représente l'élément principal de soutien à l'intervention des différentes équipes professionnelles en cas de catastrophes où d'accidents de la vie courante. Cela consiste à former au moins un membre de chaque famille aux techniques de premiers secours, à travers des gestes simples par lesquels des vies humaines et des biens peuvent être sauvés.

Kafia Aït Allouache