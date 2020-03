Éclairage : renouveau médiatique

La refonte du secteur médiatique est une nécessite absolue. En «pilier fondamental de la nouvelle république», la communication est au cœur du chantier du renouveau dicté par le poids des mutations technologiques et des exigences de changement pour pallier au déficit organisationnel, matériel et professionnel. Au creux de la vague, le paysage médiatique a, plus que jamais, besoin d’un nouveau souffle pour conforter les acquis du pluralisme et de la liberté d’expression qu’il s’agit en toute urgence de préserver des graves dérives qui portent atteinte aux principes professionnels et moraux de la profession, particulièrement menacée par l’intrusion des chaînes offshore, activant pour la plupart en toute illégalité, la déréglementation de la presse électronique et la propagation des fake news dans les réseaux sociaux. Le défi est colossal pour une mise à niveau qui s’appuie nécessairement sur le soutien de l’Etat, déterminé à réunir toutes les conditions pour la consolidation de la liberté d’entreprise et de l’exercice de la profession «en toute responsabilité et toute liberté». A plusieurs occasions le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à souligner son attachement à cette «liberté qui s’exerce dans le cadre de la loi et de la déontologie», loin des invectives et des atteintes à la vie privée des personnes. Le chantier du renouveau médiatique exprime un intérêt particulier de la nouvelle République engagée, a souligné le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, à créer les meilleures conditions et un environnement favorable au développement des médias traditionnels et nouveaux. La transition numérique rend impérieuse la nécessite d’une adaptation aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et le passage dans les «plus brefs délais» à cette nouvelle étape décisive pour préserver la souveraineté nationale. Lors de la réunion annuelle des coordinateurs des radios, organisée à Alger, le ministre de la Communication a mis l’accent sur l’écart technologique qui «nous met, nous les Arabes, dans l’obligation de réactiver notre rôle en tant que front uni pour créer et échanger des produits de qualité en vue de sauvegarder notre identité et défendre nos causes». Le temps d’une communication ouverte sur les attentes citoyennes et les défis technologiques pointe au seuil de la nouvelle République.

L. C.