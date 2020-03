Le ministère de la Communication se concerte avec les syndicats : partenariat pour l’organisation de la profession

Le ministère de la Communication invite, demain, les organisations et associations syndicales pour dresser un diagnostic sur l’état des lieux de la profession des journalistes, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, qui se tiendra à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Ain-Benian, a pour objectif d’informer sur les différents ateliers concernant le plan d’action du ministère, notamment ceux relatifs au Conseil national de la presse, la carte du journaliste professionnel et au Conseil de la déontologie. «Cette rencontre, ouverte à tous les syndicats de la presse, s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des 54 engagements du président de la République, dont la 6e faisant référence à une presse libre dans le respect de l’éthique et de la déontologie de la profession», indique le communiqué.



Le SNJ salue l’initiative



Les syndicats du secteur ont salué l’initiative, estimant qu’elle constitue une occasion pour débattre les préoccupations de la corporation. Ils estiment qu’il est permis d’espérer qu’à travers cette initiative, il sera mis en action une véritable feuille de route traitant l’ensemble des problèmes auxquels fait face la presse. Contacté par El Moudjahid, Kamel Amarni, secrétaire général du Syndicat national des journalistes (SNJ), a affirmé que toute initiative où il est question de réunir la famille de la presse est la bienvenue. «Pour assainir le secteur, il faudrait d’abord identifier les membres de la corporation et la mise en place d’un fichier national du journaliste», a-t-il préconisé. Il suggère de déterminer les organes de presse qui fournissent la liste des journalistes qui y exercent avec obligation de fournir l’affiliation à la caisse de sécurité sociale. Le Syndicat compte également mettre l’accent sur l’encadrement des jeunes journalistes afin d’élever le niveau de professionnalisme. Concernant la situation socioprofessionnelle des journalistes, Kamel Amarni relève qu’il y a «des journalistes qui ne sont même pas affiliés à la CNAS, d’autres qui sont très mal payés, il y a même des journalistes ne sont pas payés du tout, sans parler de ceux qui ne disposent pas de logement». «Avec le projet du renouveau et de l’Algérie, nous avons besoin d’un modèle de communication cohérent», a-t-il indiqué.

Concernant l’accès à l’information, il estime nécessaire d’asseoir des passerelles entre les journalistes et les chargés de communication au niveau des institutions étatiques. «La Constitution et les textes régissant la profession garantissent l’accès à l’information, sauf que sur le terrain la réalité est autre», a-t-il déclaré. Pour sa part, le président du Conseil national des journalistes algériens (CNJA), Riad Boukhedcha, a déclaré que cette initiative «consacre le début d'un dialogue qui associe les professionnels de la presse et nous espérons qu’il aboutira à l'organisation de la profession de manière réelle et effective».



Le CNJA souhaite l’organisation de la profession



«Jusqu'à présent, on ignore le nombre de syndicats activant dans le secteur. Donc, nous ne pouvons pas anticiper sur ce dialogue», affirme Boukhedcha qui rappelle que le Conseil avait rencontré à plusieurs reprises le ministre de la Communication pour lui faire part des préoccupations des professionnels. «Nous avons également entendu ses positions et sa perception des solutions. D'une manière générale, il existe une grande compréhension au sein du ministère et nous espérons que ce dialogue aboutira à la moralisation et la réorganisation de la profession ainsi qu’à l’assainissement du paysage médiatique de toutes les pratiques non professionnelles», dit-il. «Le ministère devrait nous soutenir en tant que syndicat et acteur présent sur la scène médiatique», a-t-il recommandé. Concernant les revendications du CNJA, Boukhedcha réclame le versement des arriérés de salaires des journalistes. Il appelle également à la protection des syndicalistes contre diverses pressions. Il souligne aussi la nécessité de préserver la presse électronique des dérives qui ont affectée dans le passé la presse écrite et audiovisuelle.

