Réunion à Alger des radios et télévisions arabes : Développer davantage les opérations d’échanges médiatiques

L’impact de l’information algérienne sur les télévisons et radios arabes a été mis en avant, hier, par les participants aux réunions annuelles des radios et télévisions. Lors de cette rencontre organisée par l'Union des Radios et Télévisions arabes (ASBU), les intervenants ont souligné que cet intérêt est aujourd’hui plus que crucial étant donné que l’Algérie va abriter le sommet de la Ligue arabe durant le premier semestre 2020.

Le chef de service des réseaux d’échanges au sein de l’ASBU, Aïd Awad, a relevé l’importance de cet événement pour le monde arabe, précisant qu’une réunion sera organisée pour établir la feuille de route en vue d’assurer la couverture médiatique du sommet. Il a, également, souligné l’intérêt des réunions annuelles des radios et télévisions d’Alger pour les pays membres de l’ASBU afin de développer ses services en matière d’échange d’informations et programmes. «C’est une opportunité pour mettre en place de stratégies visant à développer davantage les opérations d’échanges médiatiques», a-t-il expliqué, ajoutant que des nouveautés sont introduites constamment au niveau des réseaux d’échanges pour améliorer la qualité des programmes échangés. L’intervenant a souligné les efforts considérables fournis en matière d’échange de programmes et d’informations à travers l’utilisation des nouvelles technologies qui ont permis à l’Union d’assumer son rôle de leader dans le domaine. M. Aïd Awad fera savoir, dans cet ordre d’idées, que plus de 14.000 news sont échangés annuellement, ajoutant que l’ASBU établit une coopération en matière d’échanges de contenu médiatique avec l'Union africaine de radiodiffusion, l’Eurovision et l’Asiavision, outre plusieurs pays arabes. Pour sa part, le directeur du Centre arabe d'échanges d'informations et de programmes, Mohcen Karim Slimani, a indiqué que les réunions des coordinateurs et ingénieurs de télévisons et radios ont vu la participation de 15 pays arabes.

Il a souligné le développement des technologies utilisées dans les échanges radios et télévisuelles, faisant part du passage du système Menos vers le Menos Plus, qui constitue un système innovant et plus performant du réseau d'échange multimédia par satellite. «Menos Plus est l'évolution de Menos, et qui est conçu pour faire face à une volume croissant d’échanges de contenu de programme avec une meilleure qualité grâce à des technologies améliorées», a-t-il expliqué, faisant part de l’installation de 16 stations au niveau des télévisions arabes. Il ajoutera qu’il s’agit de stations modernes qui vont remplacer l’actuel Menos. «Une opération qui devrait se faire, progressivement, d’ici la fin de l’année en cours», a noté M. Slimani qui précisera que 11 stations ont été déjà installées dans différents pays du monde arabe. La réunion, dira le directeur du Centre arabe d'échanges d'informations et de programmes, a été mise à profit pour débattre des questions techniques et de la capacité des supports techniques en matière d’échange de programmes et news. «Nous avons pu avoir des solutions concrètes relatives au développement de la plateforme ASBU cloud», a-t-il révélé, notant que des échanges sont entamées depuis deux ans sur cette plateforme, ce qui a permis d’avoir une forte participation en termes de membres de télévisions et de radios. L’intervenant a, en outre, indiqué qu’un accord a été conclu récemment pour le développement des échanges ‘‘news radio’’. Une nouveau support qui nécessite, selon lui, des outils technologiques permettant aux radios de faire des échanges en temps réel, touchant à toute l’actualité, politique, sociale et culturelle. Il a, dans ce contexte, indiqué que des séances de formation ont été lancées et d’autres sont programmées en direction des coordinateurs sur la plateforme ASBU cloud.

Notons que la réunion annuelle des coordinateurs de news et des programmes de radios et de télévisions se poursuivront jusqu’au 4 mars prochain à l’hôtel Hayatt Regency. La particularité de cette édition réside dans l’organisation d’un atelier sur l’utilisation des contenus des réseaux sociaux. Il convient de rappeler que le Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, créé en 1987 à Alger, compte parmi ses objectifs la promotion du service information au sein des télévisions arabes, à travers l'échange d'informations entre les instances membres et l'instauration des fondements et mesures d'échange. L’ASBU, qui est basée à Tunis depuis 1979, est l’une des plus anciennes organisations panarabes, puisque sa création remonte à 1969. Elle offre de précieux services aux radios et télévisions des pays membres, notamment une assistance technique, les échanges d’émissions sportives, de variétés et d’informations, ainsi que la couverture des grands événements dans la région arabe et ailleurs ainsi que des stages de formation et de recyclage pour les personnels des radios et télévisions arabes.

Kamélia Hadjib