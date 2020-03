M. Azzeddine Mihoubi : Une Constitution à la hauteur des aspirations des Algériens

Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzeddine Mihoubi, a réaffirmé samedi dernier à Oran la volonté de son parti à participer à l’enrichissement du projet de révision de la Constitution, tout en exprimant son espoir que «la nouvelle Constitution soit à la hauteur des ambitions et des aspirations des Algériens».

Dans une allocution lors d’une rencontre régionale des wilayas dans l'Ouest du pays devant préparer le congrès national extraordinaire du RND prévu les 18, 19 et 20 mars prochains, M. Mihoubi a déclaré : «Nous participerons à l’enrichissement du projet de révision de la Constitution en présentant ce que nous estimons utile et adéquat, car notre souhait est que la prochaine Constitution soit à la hauteur des ambitions et des attentes de tous les Algériens, que ce soit pour les libertés individuelles et collectives ou pour la nature de gouvernance et de gestion des institutions».

«Nous nous attendons à une Constitution qui rétablira la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, qui garantira les libertés individuelles et collectives et l’indépendance de la justice et assurera l’équilibre entre les pouvoirs», a-t-il souligné.

La Constitution, a souligné Azzeddine Mihoubi, «doit garantir la préservation des constantes nationales contre toutes les manipulations politiques», soutenant que «tous les Algériens aspirent à la justice sociale, à l’égalité des chances et au droit pour les compétences nationales de participer à l’édification de l’Etat».

D’autre part, le secrétaire général par intérim du RND a appelé «à se rapprocher davantage du peuple dans l’exercice politique».

«Lorsque nous nous sommes éloignés du peuple, nous avons perdu son respect pour nous.

C’est pour cela que notre retour vers lui est incontournable», a-t-il martelé.

Au sujet du prochain congrès extraordinaire du RND, Azzeddine Mihoubi a indiqué que son parti «va à pas mesurés en toute confiance, animé du sens de la responsabilité pour reconquérir une bonne place sur la scène politique nationale», estimant que «l’Algérie a besoin de partis porteurs d’idées, d’initiatives audacieuses et de projets susceptibles d’apporter une valeur ajoutée au service de la nation».