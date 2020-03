Révision de la Constitution : Des experts plaident la séparation des pouvoirs

Plusieurs experts ayant pris part samedi dernier, à Alger, à une conférence sur la «révision de la Constitution» ont mis en avant l'importance de consacrer le principe de la séparation des pouvoirs dans la prochaine Constitution. Intervenant lors des travaux de cette conférence organisée par le parti Sawt Echaab (Voix du peuple), l'avocat et ancien membre du Conseil constitutionnel, Dr Amar Rekhila, a estimé que l'Etat de droit ne saurait se concrétiser sans une constitutionnalisation de la vie politique. Pour M. Rekhila, l'Algérie dispose d'«un legs constitutionnel important», la pratique politique a démontré toutefois l'existence d'un «grand déficit» en matière d'adaptation des dispositions de la loi fondamentale du pays avec les changements connus par la société.

Relevant, dans ce cadre, l'impératif de déterminer en premier lieu la nature du régime de gouvernance, le même expert a affirmé que le régime parlementaire était inadapté pour l'Algérie, car exigeant des traditions et des fondements. M. Rekhila qui a rappelé l'existence d'une différence entre «le régime présidentiel et le régime présidentialiste», a souligné que l'Algérie a adopté «un régime présidentialiste», conférant des pouvoirs absolus au président de la République, non seulement au sein de l'Exécutif, mais également des prérogatives qui interfèrent avec les autres pouvoirs (législatif et judiciaire). «Il est temps d'élaborer une Constitution garantissant l'équilibre entre les pouvoirs», a-t-il soutenu, relevant que la Proclamation du 1er Novembre avait déterminé la nature du régime politique en Algérie, soit, a-t-il rappelé, l'édification «d'un Etat social et démocratique dans le cadre des principes islamiques». Dans une intervention intitulée «La séparation des pouvoirs et la détermination des prérogatives entre les institutions de l'Etat», Nadir Amirouche, de l'université de Constantine, a souligné l'importance de la «pondération» dans l'élaboration d'une révision constitutionnelle qui se veut «profonde», comme souligné récemment par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Estimant que «la forme n'importe pas, mais c'est bien l'engagement à ce que la révision constitutionnelle soit profonde et consensuelle qui importe». M. Amirouche a relevé l'importance de se rendre dans les wilayas pour écouter tout un chacun, classe politique, société civile et élites, sans sélection aucune. Pour sa part, Lamine Osmani président du parti Sawt Echaab (Voix du peuple) a appelé à «l'ouverture d'un dialogue responsable» sur la révision de la Constitution, en faisant appel aux spécialistes pour formuler des propositions. De l'avis du chef de ce parti, il est nécessaire d'«ériger le niveau de conscience politique des partis au diapason de celui du peuple», estimant que l'enjeu premier pour la couche politique est d'écouter les revendications du peuple. Le responsable politique estime que la prochaine Constitution doit impérativement répondre aux revendications du Hirak du 22 février 2019, à travers la consécration de l'Etat de Droit, la garantie d'une répartition équitable des richesses et la constitutionnalisation de la liberté de l'économie, en passant d'une économie dirigée vers une économie qui repose sur l'encouragement de l'initiative économique. Il a, en outre, rappelé que le débat autour des constantes de la Nation «est un référent faisant l'objet de consensus et ne nécessitant pas, de ce fait, son ouverture». Il a appelé, d'autre part, à la constitutionnalisation de la lutte contre le pillage du denier public, un acte qui doit être considéré comme haute trahison à la patrie et non un délit, tout en trouvant le mécanisme juridique dans la restitution des fonds pillés, a-t-il insisté. Le président de Sawt Echaab a, enfin, proposé la séparation des pouvoirs en créant le poste de chef de gouvernement et non de Premier ministre, l'éventualité de dissoudre le Parlement et l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du pouvoir exécutif, en permettant l'élection de ses membres par les magistrats.