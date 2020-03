M. Mohamed Laâgab à l’université de M’Sila : «La Constitution sera globale et consensuelle»

Le chargé de mission à la Présidence de la République, M. Mohamed Laâgab, a annoncé, hier à partir de l’université de M’sila, que les lois sur les élections, l’information et les associations seront révisées après l’adoption de la nouvelle Constitution.

Lors d’une rencontre ayant regroupé des experts venant de 28 universités et de 5 laboratoires de recherche, M. Laâgab a noté que la Constitution est la pierre angulaire de l’édification de la nouvelle Algérie et qu’elle fait partie des 54 engagements du président Tebboune. Il a, dans cet ordre d’idées, indiqué que la révision des lois sur les élections, l’information et les associations seront déterminantes pour l’avenir de l’Algérie.

M. Laâgab a déclaré, en outre, que la future Constitution sera globale, unificatrice et consensuelle et sera la référence sécurisante pour l’Etat, le peuple et la nation. Il a ajouté que l’université dispose des capacités nécessaires pour enrichir ce texte après la rédaction de la première mouture actuellement en cours d’élaboration. «Toutes les idées et propositions sont importantes», a précisé l’orateur qui a relevé que «l’avis de la majorité l’emportera mais que celui de la minorité sera respecté».

M. Laâgab a indiqué que la commission d’experts, présidée par Laraba, est en train d’apporter les dernières retouches à la mouture et qu’elle a commencé, depuis hier, à recevoir les représentants des institutions comme la structure chargée de la lutte contre la corruption et les cours de justice pour recueillir leurs propositions. Cette période sera mise à profit pour expliquer le contenu de la mouture élaborée à travers des conférences, a indiqué l’orateur qui a affirmé que les membres de la commission tiendront, au plus tard la semaine prochaine, une dernière séance de travail avec le président de la République.

La prochaine étape sera l’impression de la mouture qui sera présentée aux 65 partis agréés, aux 50 syndicats et aux centaines membres du mouvement associatif, a expliqué M. Laâgab. Les avis recueillis seront intégrés à la mouture finale qui sera soumise au Parlement.

«Nous avons noté un consensus sur la nécessité d’une séparation des pouvoirs et la détermination des prérogatives de chacun d’eux ainsi que l’obligation de créer une cour constitutionnelle», a-t-il remarqué, soulignant l’importance de la création des mécanismes pour appliquer les dispositions de ce texte suprême.

Ce point figure d’ailleurs parmi les 70 axes étudiés au cours du séminaire organisé par la fédération nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l’université de Msila. Parmi ces axes nous pouvons évoquer la relation organique entre les pouvoirs exécutif et législatif et les mécanismes de stabilité politique, la séparation entre les pouvoirs comme garantie constitutionnelle de la création d’un Etat de droit, la transition vers un système semi-parlementaire pour la construction de l’Algérie nouvelle ou encore le rôle du parlement dans le contrôle des gouvernements, l’indépendance de la justice et le renforcement des libertés individuelles et collectives. Le chargé de mission au niveau de la Présidence de la République a assuré les participants que leurs recommandations seront prises en considération dans le cadre de l’enrichissement de la première mouture de la nouvelle Constitution.

Fouad D.