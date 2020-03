Agriculture : Irrigation de plus de 11.000 hectares par les eaux épurées

Durant l’année 2019, un volume de 12.325.269 m3 d’eaux épurées ont servi à l’irrigation de 11.045 hectares de terres agricoles, soit un taux de réutilisation des eaux usées épurées en agriculture (REUE) de 31 % du volume épuré, a-t-on appris hier auprès de l'Office national de l'assainissement (ONA).

Le potentiel de réutilisation des eaux usées épurées à des fins agricoles évoluera d’une manière significative, durant l’année 2020, lit-on sur un document remis à l'APS par l'ONA.

«Sur les 154 stations d’épuration exploitées par l’ONA (STEP) à travers les 44 wilayas, 16 stations sont concernées par la réutilisation des eaux usées épurées en agriculture», a expliqué l'ONA.

«Aussi, le nombre de stations concernées par la réutilisation sera porté à 20 », selon la même source.

Selon l'ONA, la réutilisation sollicite une coordination étroite entre les différentes structures impliquées dans les opérations de réutilisation à tous les niveaux.

Pour les régions enclavées, l’Office lance son propre produit, à savoir, le projet de fabrication locale et la commercialisation de stations monoblocs dont les études de faisabilité sont achevées.

Ce projet consiste en la réalisation d’une station d’épuration monobloc et modulaire d’une capacité unitaire de traitement de 150 équivalents-habitants destinée au traitement des eaux usées des petites agglomérations, des bases de vie, des casernes militaires et des complexes touristiques et hôteliers.

La capacité unitaire peut être augmentée à 350 équivalents-habitants avec la possibilité d’installation côte à côte de plusieurs modules pour assurer la capacité de traitement demandée. Aussi, l’ONA a mis en place le processus de télégestion d’une station d’épuration avec une solution 100% algérienne. Une démonstration sera faite à ce sujet lors des célébrations de la Journée mondiale de l’Eau le 22 mars prochain.

Placé sous la tutelle du ministère des Ressources en eau, l’ONA est un établissement public national à caractère industriel et commercial.

Actuellement, l’ONA assure la gestion des infrastructures de l’assainissement sur le territoire de 44 wilayas à savoir : plus de 55.342 km de réseaux d’assainissement, pour 1.147 communes, correspondant à environ 80 % du linéaire national, 499 stations de relevage et de drainage, 154 stations d’épuration, 76 stations à traitement intensif (boues activées), 75 stations à traitement extensif (par lagunage aéré ou naturel) et 03 stations d'épuration à filtres plantés.



Journée mondiale de l’Eau : diverses activités de sensibilisation



L'Algérie, à l’instar de l’ensemble des pays du monde, célèbrera le 22 mars prochain la Journée mondiale de l’Eau, et ce, par l'organisation de diverses activités de sensibilisation autour de cette problématique, qui auront lieu du 22 au 24 mars 2020, indique l'ONA. En cette occasion, l'Algérie va célébrer cette journée, placée en cette année 2020 sous le thème «L'eau et le changement climatique», par la sensibilisation des citoyens sur les impacts des changements climatiques pouvant provoquer des phénomènes importants tels que les inondations et les sécheresses et qui auront indéniablement des répercussions sur la disponibilité de l’eau.

A travers sa mission principale, soit le traitement des eaux usées, l'ONA a atteint plusieurs objectifs dont principalement la protection de la ressource hydrique (protection de la nappe phréatique, des barrages, des oueds, de la mer,) de l’environnement et de la santé publique, en éliminant les maladies à transmission hydrique.

Face aux changements climatiques, l’Office propose une solution alternative qu’est la réutilisation des eaux épurées. En effet, l'assainissement des eaux usées est devenu une exigence qui accompagne le développement des activités humaines, car elles engendrent automatiquement une production croissante de rejets polluants évacués dans les cours d’eaux.