Le ministre délégué au Commerce extérieur au forum d’El Moudjahid : «Le patriotisme économique, c’est réduire les importations et renforcer les exportations»

«La plus grande bataille que doit livrer le département du Commerce extérieur est l'augmentation du volume des exportations et la réduction des importations.» C’est le défi que se fixe le nouveau ministre délégué au Commerce extérieur, M. Aïssa Bekkaï, invité hier du Forum d’El Moudjahid, pour apporter des éclairages sur la démarche et les priorités de son département en matière d’encadrement du commerce extérieur.

M. Bekkaï précise que cette démarche vient en application des recommandations du chef de l’Etat en matière de régulation du commerce extérieur et la lutte contre certains fléaux, constatés autour de l’acte d’importation.

«Près de 10 engagements du programme du président de la République concernent le secteur du commerce extérieur, et ils consistent notamment à ne rien interdire, mais à réguler nos importations afin de protéger la production locale», dit le ministre délégué, qui précise que la nouvelle stratégie est basée sur des mesures d’urgence qu’il faut mettre en place le plus rapidement possible ainsi que des mesures à court et à moyen termes.

L’invité précise qu’à l’heure actuelle, son département s’emploie à faire un travail d’évaluation, d’appréciation et de diagnostic de toutes les actions menées dans ce secteur névralgique.

Pour faire ce travail de constat qui déterminera les actions à venir, le premier responsable du secteur annonce la mise en place de grands ateliers pour chaque grand dossier du commerce extérieur. «Il s’agit d’ateliers dédiés à l'évaluation des accords commerciaux, de la question des surfacturations, de la mise en place d’un plan pour l'encadrement du commerce extérieur, le lancement d'un atelier sur la stratégie nationale d'exportation, d'un autre atelier sur la création des zones commerciales et économiques, ainsi qu’un troisième sur la révision de la réglementation régissant le secteur, notamment la loi sur la concurrence». M. Bekkai indique que le constat fait par le ministre n’est pas très reluisant : «Les indicateurs en notre possession nous informent sur des situations clés, entre autres, la vulnérabilité et la fragilité de notre économie, soit une double dépendance, une répercussion sur notre monnaie et le déséquilibre des échanges qui est incontestable.»



Revoir les textes législatifs et réglementaires pour relancer les exportations



Le ministre délégué estime qu’il faut prendre le temps qu’il faut pour mettre en place une stratégie de promotion des exportations avec la mise en place d’un dispositif d’encadrement. Il s’agit aussi de reconsidérer le climat des affaires et d’aller vers le changement avec une dynamique d’accompagnement tendant à améliorer la gestion et la production au niveau des entreprises. Le ministre a expliqué que dans le cadre de la démarche de promotion des exportations, il a été procédé à la mise en place de plusieurs mécanismes, notamment la relance du Conseil national pour la promotion des exportations hors hydrocarbures et le renforcement de la participation aux foires internationales. Il annonce par ailleurs la tenue de rencontres et consultations avec les opérateurs économiques, exportateurs et importateurs, dans les jours à venir, pour s’entretenir notamment sur les difficultés et entraves rencontrées par les exportateurs.

Par ailleurs, le ministre délégué regrette l’absence d’une banque de données définissant les secteurs et les produits éligibles à l’exportation et ceux fabriqués localement.

«Nous élaborons actuellement une liste de tous les produits, industriels, agricoles, artisanaux et de services, de fabrication algérienne, en vue de mettre un terme aux importations inutiles», a-t-il précisé. A la question de savoir quelles solutions faut-il apporter au marché parallèle qui engloutit un grand nombre de produits importés, le ministre délégué dira qu’il s’agit là d’un problème épineux qu’ «on essaye de combattre depuis des années». Selon lui, l’apparition de ce phénomène est intervenue au lendemain de la fermeture des Galeries algériennes et des Aswak el Fellah. Une étude est actuellement en cours pour renforcer et encourager la grande distribution. Le ministre délégué révèle qu’une instruction a été envoyée aux walis pour affecter des fonciers dédiés à la grande distribution, ce qui permettra d’absorber le marché informel.



Un nouveau cahier des charges pour bénéficier d’une propriété industrielle



S'agissant de l'atelier concernant les accords commerciaux, le ministre délégué explique que l'objectif est d'examiner l'efficience, l'utilité et la conformité de ces accords avec les intérêts économiques de l'Algérie, les points faibles et les points forts.

Faut-il remettre en question le contenu de cet accord ? Quels seront les risques sur l’économie nationale avec l’entrée en vigueur de l’exonération des taxes douanières sur les produits importés ? A ces questions, le ministre délégué dira qu’il est prématuré d’y répondre.

Pour lui, il faudra d’abord faire une évaluation impartiale du manque à gagner depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’association avec l’UE, connaître l’impact sur l’économie algérienne pour pouvoir ensuite avoir une vision globale et faire des prévisions. Pour l’instant «l’accord est toujours en vigueur et toutes les clauses sont applicables». Pour ce qui est des perspectives de la ZLECAf, l’accord de libre échange dans la région africaine, le ministre affirme que l’accord sera étudié avec précision pour ne pas commettre les mêmes erreurs que lors des accords commerciaux signés précédemment. M. Bekkaï a fait état par ailleurs de la prochaine promulgation d’un texte organique fixant les secteurs stratégiques concernés par la règle 49/51 et les nouveaux taux en fonction de l’importance du secteur d’activité et sa pertinence pour l’Etat. Le ministre délégué a ajouté, dans ce sens, que l’investisseur étranger sera tenu de recourir à un partenaire algérien, lequel aura une plus grande part si le projet d’investissement concerne un secteur «hautement stratégique», précisant qu’il y aura d’autres pour les autres secteurs, en fonction de leur importance pour l’économie nationale. La règle 49/51, qui «a eu un impact négatif» a été revue en vertu de la loi de finances de 2020 en la limitant aux secteurs stratégiques. Pour ce qui est de la propriété industrielle, M. Bekkaï révélera que son secteur prendra les mesures appropriées pour mettre fin à la distribution anarchique de la propriété industrielle, afin qu’elle ne puisse être accordée qu’aux investisseurs ayant les capacités financières pour démarrer leurs activités. Il sera donc établi un cahier des charges qui engagera l’investisseur qui a réellement lancé ses activités.

Le ministre annonce aussi le lancement d’un immense chantier en matière de numérisation de son secteur afin de mettre fin à la bureaucratie, l’autre entrave à l’investissement.

