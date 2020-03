Bilan 2019 de la Gendarmerie nationale : Renforcement des capacités opérationnelles

Le renforcement continu des capacités opérationnelles de la Gendarmerie nationale a permis d’obtenir des résultats probants en termes de lutte contre le crime organisé et de démantèlement des noyaux durs de la délinquance. Ainsi le bilan des activités menées en 2019 par cette institution relevant du ministère de la Défense nationale fait ressortir une baisse de 10% des affaires traitées (414.786) par rapport à l’année 2018 (461. 680). A eux seuls, les crimes et délits de droit commun se sont élevés à plus de 104.000 impliquant plus de 98 000 individus. Ce bilan communiqué hier lors d’une conférence de presse tenue au siège du commandement de la Gendarmerie nationale et animée conjointement par le colonel Abdelkader Rouba, directeur de la sécurité et de l’emploi et le colonel Mouloud Guemmat, directeur des unités constituées, a été scindé en deux volets, le premier portant sur les activités de police judiciaire et le second sur la sécurité routière. Le durcissement de la lutte contre la corruption, le transfert illégal de capitaux vers l’étranger et la dilapidation des derniers publics sont l’un des aspects majeurs de l’action de la Gendarmerie en 2019. Quelque 483 affaires traitant de ce fléau ont été en effet traitées, impliquant d’ex-hauts responsables, des commis de l’Etat ainsi que des élus locaux. «D’autres affaires du genre sont en cours de traitement» précisera le colonel Rouba. Il mettra en relief que ce domaine de lutte a constitué un axe d’effort colossal engagé par la Gendarmerie, relevant que pas moins de 200.000 crimes et délits économiques, ceux de la corruption y compris, ont été traités en 2019. Les atteintes à l’économie nationale ont en effet constitué 49% des affaires de police judiciaire qui se sont traduites par le démantèlement de 614 associations de malfaiteurs. D’autre part, 44.800 tonnes de kif traité, 438 000 comprimés de psychotropes et 300 kg de cocaïne ont été saisis. Au total, et grâce à des actions minutieusement préparées sur la base de renseignements, 122 réseaux de trafic de drogue ont été mis hors de nuire. Sur les 2261 personnes impliquées, 73 sont des étrangers. Concernant les affaires de lutte contre la cybercriminalité, elles ont connu une augmentation, passant de 1.245 en 2018 à 1.652 en 2019, affectant 1.044 victimes. La majorité des affaires concernent les atteintes aux personnes (64%), tandis que le reste des délits se rapporte, entre autres, à la fraude sur Internet, l’escroquerie ainsi que les attaques sur la toile visant les systèmes de traitement automatisé des données. 231 mineurs on été également victimes des pratiques de la cybercriminalité, soit une hausse de 62,67% comparativement à 2018. S’agissant justement de la protection des mineurs, les unités spécialisées de la Gendarmerie ont mené en 2019, 1.870 enquêtes au terme desquelles près de 500 mineurs ont été réintégrés dans leur milieu familial. Un chiffre qui a augmenté de 67% par rapport à 2018.



Le dispositif de surveillance des frontières consolidé



Le contrôle et la surveillance des frontières demeurent l’une des missions principales de la Gendarmerie nationale qui a procédé à la mise en place de nouvelles unités tout au long du tracé frontalier, indique le colonel Rouba. Ceci en attendant la concrétisation du projet de surveillance électronique et devant contribuer à optimiser la sécurisation de nos frontières. L’autre mission non moins importante est celle relative à la sécurité routière. En la matière, les unités territoriales ont recensé en 2019, 7.108 accidents de la circulation engendrant la mort de 2.599 personnes et plus de 11.000 blessés. Dans son exposé, le colonel Guemmat a mis en relief une étude comparative entre le bilan 2019 et celui de 2014. Il relèvera ainsi que durant cette période, les accidents de la circulation ont baissé de 70%. L’année dernière, les mêmes services ont procédé au retrait de 1,1 million de permis de conduire et notifié plus de 1,2 million de contraventions. Le même responsable a plaidé pour la révision des dispositions des cahiers de charge y afférents

Karim Aoudia