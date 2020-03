Tribunal de Dar El Beida : Fodil Boumala acquitté

Le journaliste, Fodil Boumala, en détention provisoire depuis le 19 septembre 2019 pour «atteinte à l'unité nationale» et «affichage de tracts portant atteinte à l'intérêt national», a été acquitté dimanche par le Tribunal de Dar El Beida.

Le juge a acquitté Fodil Boumala de toutes les charges retenues contre lui.

Dimanche dernier, le procureur près le tribunal de Dar El Beida avait requis une peine d’un an de prison ferme à l’encontre de Boumala et une amende de 100.000 DA.