Procès en appel de l’affaire de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale, Sellal : «Bouteflika devrait être convoqué comme témoin»

Le procès en appel, hier à la Cour d’Alger, de l’affaire de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale dans laquelle sont impliqués les deux anciens Premiers ministres a été marquée, non seulement par des réserves émises pour la première fois par le collectif de défense mais également par des déclarations, les premières du genre.

En effet, Abdelmalek Sellal a demandé «la convocation du président Abdelaziz Bouteflika comme témoin dans ce procès» alors qu’il ne l’a pas cité lors du procès qui s’est déroulé au pôle judiciaire spécialisé de Sidi M’Hamed .



Le tribunal rejette les demandes de la défense



10:09 mn, les accusés arrivent à l’audience, menottés, l’air fatigué et amaigris. Les anciens ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub ainsi que l’ancien ministre des transports, Abdelghani Zaalane souriaient à leurs proches. Abdelmalek Sellal saluait son fils dans le box mais aucun regard sur la salle. Idem pour Ahmed Ouyahia, qui lui semblait serein.

A l’ouverture du procès, les avocats se sont succédés à la barre pour plaider la non-compétence de la Cour d’Alger dans l’examen de cette affaire, se basant sur l’article 177 de la Constitution qui stipule qu’il «est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l’exercice de leur fonction. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique».

Les avocats ont soutenu que ce procès est une violation de la constitution. D’autres avocats ont demandé la remise en liberté de certains accusés, parmi eux Amine T., condamné pour des faits qui se sont déroulés après sa démission, de même pour l’ancien Pdg de la BNA, Achour Aboud. D’autres membres du collectif ont plaidé pour l’annulation des procédures du jugement et ont également contesté le contenu des expertises menées par le laboratoire national d’expertise.

Le procureur général a rejeté toutes les requêtes notamment la remise en liberté de certains accusés. Il a évoqué également l’article 213 de la Constitution stipulant : «Les lois ordinaires en vigueur érigées par la présente Constitution en lois organiques demeurent applicables jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures constitutionnelles». Concernant la compétence territoriale du tribunal, le PG a précisé que les ex-hauts responsables exerçaient leurs missions à travers le territoire national et pas uniquement au Palais du gouvernement.



Ouyahia : «J’ai servi mon pays pendant 40 ans , je ne suis ni terroriste ni narcotrafiquant»



14:32. Ahmed Ouyahia se présente à la barre. Tout le long de son interrogatoire, l’ancien PM a affirmé qu’il n’avait fait qu’appliquer le programme du président de la République et la politique générale adoptée par l’APN. «Monsieur le Président, je rejette en bloc toutes les accusations. J’ai été désigné au poste de Premier ministre à quatre reprises. En réponse aux chefs d’inculpation, Ahmed Ouyahia a défendu ses décisions, précisant que le gouvernement de 2018 et le gouvernement actuel «ont pris les mêmes décisions pour les mêmes objectifs, notamment la préservation de 10.000 postes d’emplois directs». L’ancien Premier ministre a également déclaré que «la lutte contre la corruption actuelle est médiatisée. Il y avait une lutte mais sans les médias. Le président Abdelaziz Bouteflika avait signé une instruction destinée aux services de sécurité pour lutter contre ce fléau. Je lui avais demandé à l’époque d’informer la presse mais il a refusé. Un arsenal juridique a été mis en place pour ce faire». Il est toute de suite interrompu par le président de l’audience, Abdelaziz Ayad, qui lui a rappelé la mise en place de la Cellule de traitement du renseignement financier dont les membres étaient payés pour ne rien faire. Ahmed Ouyahia a chargé le ministère des Finances qui s’est constitué partie civile dans cette affaire. «La direction générale des Douanes et la fiscalité dépendent du ministère des Finances. Le Conseil national de l’investissement est composé de 11 ministres dont le ministre des Finances».

Interrogé sur le blanchiment d’argent, Ahmed Ouyahia a réagi : «J’étais un homme au service de mon pays depuis 40 ans. J’ai toujours répondu présent même dans la période la plus difficile quand d’autres ont quitté le pays. Blanchiment d’argent ? Je n’ai pas commis d’actes de terrorisme ou de trafic de drogue ».

Il a également affirmé que son épouse ne possède pas de société. «Mes enfants ont créé une entreprise dans le domaine informatique dans le cadre de l’ANSEJ. Ils n’ont bénéficié d’aucun avantage, pour preuve ils n’ont aucun marché avec des sociétés publiques», précisant qu’il avait informé le président de la République «verbalement» sur cette affaire, par principe. «C’est une question de confiance, je ne voulais pas qu’il soit informé par des rapports des services de sécurité». Ouyahia a tenu à défendre ses décisions. «Permettez moi, Monsieur le président de la République, d’oser vous dire qu’un de mes conseillers m’a reproché «l’avance» c’est-à-dire l’engagement. Je ne suis pas venu au gouvernement pour mettre les dossiers dans le tiroir». Concernant son accusation de fausse déclaration, il a maintenu le contenu du premier PV d’audition par le Conseiller magistrat instructeur à la Cour Suprême, concernant la possession d’un compte bancaire. «J’ai juste oublié, je n’ai pas fait de fausse déclaration, sinon je n’aurais pas ouvert un compte dans une banque publique. Les 30 milliards de centimes n’ont aucun lien avec mon poste ou mon travail» a-t-il insisté. Ahmed Ouyahia a rejeté l’accusation de corruption : «Qui et où ? En ma qualité de Premier ministre je me déplaçais jour et nuit avec la sécurité. On mentionne tous les noms des visiteurs sur le registre du Palais du gouvernement. Idem pour ma maison au Club des Pins sécurisée par la garde présidentielle» a-t-il répondu.



Sellal : «Un haut responsable a été limogé et humilié et son fils emprisonné»



Pour Abdelmalek Sellal, c’est un nouveau langage qu’il a tenu et de nouvelles déclarations, demandant la convocation du président de la République sortant Abdelaziz Bouteflika «en sa qualité de témoin dans ce procès». Il a lui aussi, affirmé qu’il appliquait le programme du président de la République et le programme adopté par l’APN. Interrogé sur le cahier de charges du montage automobile, Sellal a déclaré : «Monsieur le président, je n’avais aucune autorité sur Abdessalem Bouchouareb, je me suis plaint de lui mais en vain». Le président de l’audience lui a rappelé sa responsabilité dans la conclusion des marchés, Sellal a affirmé qu’il ne jouissait d’aucune autorité. «Ouyahia en est témoin. Nous n’avions pas le droit à l’initiative ou à la décision, nous signions les décrets, c’est tout». Le président du tribunal intervient : «Pourquoi êtes-vous restés en poste et n’avoir pas démissionné ?». «La situation était sensible et difficile. Le président était malade et le pays était en péril. Un haut responsable a tenté de dénoncer cela, il a été limogé et humilié et son fils mis en détention, heureusement pour lui il a eu finalement gain de cause» et d’ajouter «On me traite de corrompu, c’est insupportable. J’ai souhaité mourir en voyant mon fils menotté. Son seul tort est qu’il soit le fils du Premier ministre». Les auditions se sont poursuivies avec l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi. L’audience a été levée à 18:02 pour reprendre aujourd’hui.

