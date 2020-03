Industrie pharmaceutique : Traçabilité totale du médicament

Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique a expliqué hier les quatre axes principaux sur lesquels s’appuie la politique pharmaceutique. Il s’agit de la disponibilité, de la qualité, de l’accessibilité et du développement économique.

M. Lotfi Benbahmed, qui s’exprimait à la radio nationale, note que ces 4 axes reposent sur un certain nombre de leviers, qui sont l’enregistrement, la définition d’une politique de prix, d’une politique de remboursement et la protection de la production nationale.

Evoquant la problématique de rupture de médicament, l’invité de la rédaction s’attarde longuement sur l’importance de mettre en place des outils modernes de numérisation.

Les professionnels de santé avaient déjà émis le vœu de voir de telles mesures sur le terrain. Aujourd’hui, avec la numérisation qui est en marche, «nous sommes dans l’action», met en avant le ministre. Détaillant les démarches à mettre en œuvre incessamment, il est question de «monitorer les niveaux de stocks à chaque niveau», aux fins de savoir où se trouve chaque produit, et définir, par voie de conséquence, les responsabilités. Dans une seconde phase, ce même procédé sera appliqué également au niveau des distributeurs et des officines. Plus tard, à savoir dans les deux années à venir, il est prévu qu’on passe à l’étape de «sérialisation». A terme, tout sera hissé aux derniers standards internationaux avec une immatriculation par boîte permettant une traçabilité totale et optimale du médicament.



«Ce qui nous intéresse est la valeur ajoutée»



En réponse à une question relative à l’autosuffisance en médicaments, le ministre fait remarquer d’emblée qu’il faudrait faire le distinguo entre le marché de ville et le marché hospitalier. Pour ce qui concerne le marché de ville, «la production nationale équivaut à l’importation». D’autre part, et s’agissant des produits hospitaliers, la facture est très lourde, signale M. Benbahmed. Si cette situation s’explique par la prise en charge des maladies relevant de l’oncologie et autres, il n’en demeure pas moins que «la facture de la PCH a été multipliée par trois ces dernières années», indique le ministre qui met l’accent sur l’impératif de réguler la production.

«A mon avis, il ne faut pas compter en nombre d’unités industrielles. Il y avait cette approche qui était démagogique, de dire nous avons 98 unités, mais il ne s’agit pas de faire de l’immobilier industriel», déplore le ministre, qui fait remarquer que «pendant très longtemps, nous avions une politique industrielle qui n’était pas basée sur la valeur ajoutée, mais qui était basée, très souvent, sur le fait de capter des crédits bancaires et de construire des unités de production qui ne servaient pas à grand-chose».

Il ajoute : «Pour notre part, nous considérons que ce qui nous intéresse c’est la valeur ajoutée. En d’autres termes, que vont produire ces unités ?»

Pour le ministre, il devient urgent de réguler cette production. «Cet argent qui vient des banques doit être régulé pour que ces investissements aillent vers la valeur ajoutée», insiste-t-il.



Mise en place de l’agence nationale des médicaments



Outre la régulation de la production pharmaceutique, l’orientation se fait aujourd’hui également vers l’export. «Nous avons des producteurs locaux et des multinationales qui ont investi. Il ne faut pas que l’investissement serve uniquement à préserver des parts de marché. Lorsque les multinationales investissent dans notre pays, il faut que celles-ci se projettent dans l’export», soutient le ministre, qui assure que des mesures incitatives à même de créer l’environnement nécessaire pour atteindre cet objectif sont prévues. En somme, il y aura «une approche conventionnelle» qui prendra en compte à la fois les intérêts de la santé publique -en termes de disponibilité et de qualité- et l’ensemble des intérêts de ce secteur, de manière à ce qu’il puisse être le levier de croissance.

L’agence nationale des médicaments est en train d’être mise en place, annonce le ministre, qui précise que le budget y afférent est débloqué.

Soraya Guemmouri