OPEP - Non-OPEP : faire face aux tensions

Les conséquences de l’épidémie du coronavirus, qui affecte durement la Chine, n’a pas laissé indifférent le marché pétrolier qui a systématiquement réagi par une forte déprime du cours du baril de Brent à 50 dollars. Un impact venu compromettre les prévisions des analystes qui anticipaient, pour 2020, une relance de l’économie mondiale à la faveur de l’apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

En fait, l’ampleur de l’épidémie qui s’est étendue à d’autres pays, a contribué au ralentissement l’activité économique chinoise, mais aussi, du transport aérien mondial. En conséquence, la demande en pétrole de la Chine, premier importateur et deuxième consommateur de pétrole du monde, a sensiblement déclinée. «L’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’économie chinoise a ajouté aux incertitudes concernant la croissance économique globale en 2020 et par extension sur la croissance mondiale de la demande de pétrole en 2020», souligne l’OPEP dans son rapport mensuel pour février et qui prévoit désormais une croissance de la demande de 0,99 million de barils par jour (mb/j) cette année, prévision ainsi revue à la baisse de 0,23 mb/j par rapport aux précédentes estimations. Une situation qui, en cas de persistance, risque d’impacter durablement les cours, ces derniers ayant déjà chuté à leur plus bas niveau depuis plus d'un an et, qui sera à l’ordre du jour des réunions de l’Opep et ses alliés prévues pour les 5 et 6 mars courant à Vienne, la capitale autrichienne. Il s'agit de la 178e réunion extraordinaire de l'OPEP et de la 8e réunion de l'OPEP-non OPEP (OPEP+), conclave devant aboutir à une décision portant sur une baisse de la production pétrolière afin de soutenir les prix. Pour rappel, l’OPEP+ réunit les 14 membres de l’OPEP, ainsi que la Russie et neuf autres puissances pétrolières, soit un cartel de 24 pays liés depuis 2016 par un accord de limitation de leur production. Engagement historique qui avait permis de soutenir les prix du baril de brut à des niveaux adéquats.

Aussi, on s’attend à ce que la réunion interministérielle aboutisse à une prolongation de l’échéancier de réduction de la production, voire à une baisse supplémentaire de la production selon certains analystes qui prévoient que les 24 pays alliés dans le cadre de l’OPEP+ s’acheminent vers une réduction supplémentaire de leur production, à hauteur de 600.000 barils par jour.

Le ministre algérien de l'Énergie et président de la Conférence de l'OPEP en 2020, M. Mohamed Arkab, a déclaré dans ce sens qu'à la suite d'une réunion extraordinaire du comité technique mixte (JTC) tenue à Vienne, du 4 au 6 février 2020, recommandation a été faite d'étendre les ajustements volontaires de la production dans le cadre du processus de «déclaration de coopération» jusqu'à la fin de 2020 et de procéder à un ajustement supplémentaire jusqu'à la fin du deuxième trimestre.

En effet, le comité avait considéré qu’il fallait réduire la production de 600 000 barils supplémentaires par jour pour tenter de modérer la baisse des cours du pétrole alors que l’Arabie saoudite plaide pour une baisse de 1 million de barils/jour. Dans une interview accordée récemment à des médias saoudiens, le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) assurait qu’«il y a un engagement au sein de l’alliance pour arriver à un consensus autour d’une action commune pour atténuer l’hyper volatilité actuelle des prix sur le marché». M. Mohammad Barkindo serein a affirmé également que le partenariat OPEP+ s’est révélé efficace pour équilibrer les marchés mondiaux du brut depuis sa mise en place fin 2016, et qu’il agira à nouveau pour le même objectif.

Il s’agit, a-t-il dit d’«un mécanisme de marché éprouvé qui a rétabli la stabilité du marché pétrolier au cours des trois dernières années». Tout en admettant que «les pertes ont été excessives» pour les pays exportateurs de brut, le SG de l’OPEP a laissé entendre que «les prix du pétrole pourraient dans tous les cas être sur la bonne voie pour rebondir». Des propos qui laissent prévoir une action commune dans le sens d’une nouvelle réduction de l’offre pétrolière.

D. Akila