Equip-Auto Algeria : Ouverture aujourd’hui de la 14e édition

Le Salon international annuel dédié exclusivement à la sous-traitance automobile, Equip-Auto Algeria, ouvrira ses portes, aujourd’hui, au Palais des Expositions de la SAFEX (Alger) et s’étalera jusqu’au 5 mars.

La 14e édition de ce carrefour, référent des acteurs du marché de la sous-traitance et de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité en Afrique du Nord, réunira près de 300 entreprises et marques représentées dans tous les secteurs du marché de la réparation-maintenance, des services et des activités complémentaires, avec près de 50% d’exposants étrangers issus d’une vingtaine de pays. Il s’agit notamment de la Pologne, la Turquie, l’Allemagne, l’Argentine, la France, l’Inde, le Portugal, le Royaume-Uni, la Serbie, la Tunisie, les Etats- Unis d’Amérique, l’Egypte, Taiwan, l’Afrique du Sud, le Canada, le Brésil et l’Arabie saoudite.

Les organisateurs soulignent que parmi les exposants, figurent des entreprises leaders de la scène internationale. On peut citer à ce propos TMD Friction, Solaufil, Nexus international ou encore Class.

Quant aux participants locaux, plusieurs sociétés exposeront leur savoir-faire, à l’instar de Naftal, Total lubrifiants Algérie, Petroser, Petrogel, SIKA El Djazair et Peugeot Algérie, sans oublier les principaux importateurs et fabricants de pièces de rechange et de matériels de garage aux côtés des grands fournisseurs.

On notera, cette année, la participation de fabricants dans différents secteurs et, pour la première fois, un espace startups d’Equip-Auto Algeria va réunir les jeunes entreprises qui vont révolutionner le secteur de l'après-vente automobile et des services pour la mobilité, a précisé le commissaire général du Salon. «Elles vont proposer des solutions pour les activités en relation avec l’automobile et des applications spécialisées dans la vente de pièces automobile neuves et d’origine en provenance de distributeurs ou de grossistes automobiles», a expliqué Nabil Bey-Boumezrag.

Selon ce dernier, l’industrie de la sous-traitance automobile et de l’aftermarket exposera durant ce Salon aux visiteurs professionnels l’ensemble de ses innovations, de ses produits et de son savoir-faire. Equip-Auto Algeria rassemble ainsi l’offre la plus large et la plus complète de matériels, équipements, produits et services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules (ateliers de réparation-carrosserie, importateurs, grossistes, revendeurs, gestionnaires de flottes et prestataires de services à l’automobile,…). Le commissaire général du Salon dira que pour cette 14e édition, Equip-Auto Algeria contribuera à mobiliser les acteurs de la pièce de rechange, des équipements et du service pour intégrer le secteur de l'automobile selon des solutions adaptées au contexte du secteur en Algérie.

Le Salon sera également caractérisé par d’autres animations qui seront proposées aux visiteurs et aux exposants passionnés par les véhicules classiques et le potentiel de diversification commerciale de ce marché. Ils se retrouveront sur l’espace Classic en collaboration avec la nouvelle émission présentée par Mehdi Tahmi, Dzair car’s challenge.

Mohamed Mendaci