Nouveau Cahier des charges pour l’industrie automobile : Un gage de meilleure performance

Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile en Algérie, a indiqué Ferhat Aït Ali Braham, ministre de tutelle, dans un entretien accordé à l’APS, exige de l’investisseur un taux d’intégration initial de 30% ainsi qu’un apport initial en capital égal ou supérieur à 30% de l’investissement.

S’ajoutent d’autres mesures liées aux 10% d’intégration locale qui seront atteints avec les accessoires et la suppression d’avantages douaniers. Ces nouveautés seront-elles porteuses de meilleurs lendemains pour l’industrie automobile, coincée pendant des années entre cafouillage et contre-performance ? Joint hier pour de plus amples éclairages, Rédha Amrani, consultant en économie industrielle, s’interroge si l’Algérie dispose d'une stratégie bien étudiée de développement de l'industrie automobile qui doit comprendre outre les usines de montage, d'équipements automobile, les réseaux de service après-vente, les banques spécialisées dans le crédit automobile.

L’autre interrogation posée par l’expert est de savoir quelle attractivité plus avantageuse, que celle des pays et territoires concurrents, l’Algérie offre-t-elle aux constructeurs automobiles et à leurs partenaires techniques et financiers. Aux yeux de M. Amrani, le développement de cette industrie automobile et son respect des normes et règles, en termes de qualité, compétitivité et de facturations à la valeur réelle, impose de mettre en place des outils et organismes techniques et réglementaires.

Pour, Mourad Goumiri, économiste, le concept d'intégration «doit être défini de manière claire et précise». Jusqu'à présent, explique-t-il, «chaque entreprise avait sa propre lecture, ce qui a donné lieu à toutes les dérives puisqu'elle comptabilisait tout ce qu'elle voulait, y compris des dépenses qui n'ont rien à voir avec l'intégration (taxes, services, transport, gardiennage...)».

Plus explicite, l’expert en finances précise que «la nouvelle réglementation va donc permettre de faire une stricte définition du contenu de l'intégration». Pour ce qui concerne les flux financiers, «il est incroyable que les entreprises étrangères ne soient contraintes d'injecter dans leurs investissements leurs propres capitaux, totalement ou pour partie». A ses yeux, «l'obligation d'investir un minimum de 30% de l'apport initial du capital est un «gage de sérieux et une volonté de mener le projet à bon port. Cela va permettre d'éliminer les projets douteux et de conserver ceux performants».

Dans le même ordre d’idées, M. Goumiri indique que «l'assainissement du portefeuille de projets nécessite une décantation pour ne conserver que les projets performants et les entreprises qui sont vraiment intéressées par le marché national». Quant au choix du privé national, «il se réalisera alors avec des entreprises algériennes performantes et sérieuses et les autres, qui ont pratiqué la surfacturation pour exporter des devises, devront disparaître comme elles ont été créées».

Fouad Irnatene