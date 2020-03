Représentation féminine à l’écran : La grande épopée des inégalités

A l’occasion de la journée internationale de la femme, la cinémathèque algérienne organise à la salle du musée du cinéma, à Alger, un copieux programme dédié aux femmes au cinéma, et ce, du premier au huit mars.

Le cycle commence avec «Rachida», de Yamina Bachir Chouikh; l’histoire d’une jeune institutrice d’Alger, violemment prise à partie par des terroristes, parmi lesquels figure un de ses anciens élèves.

«Cinéma algérien, un nouveau souffle» est un documentaire de Mounia Meddour. De jeunes autodidactes travaillent dans un environnement ravagé par la décennie rouge. Une rencontre avec la jeune génération de réalisateurs algériens dans un pays en pleine mutation.

«Inchallah Dimanche» de Yamina Benguigui met en scène Zouina, une maghrébine installée en France.

«Khadra et les autres» de Merad Sihem. Un pan de l’histoire de la cinémathèque d’Alger est exhumé à travers le parcours d’une de ses employés. C’est l’expérience de toute une vie.

«Yema» de Djamila Sahraoui. Ouardia retourne à la campagne où la vie reprend ses droits dans un univers ravagé par la douleur et la sécheresse.

«Kedach Thabni» de Fatma Zohra Zaamoum. Adel, un enfant de huit ans, vit chez ses grands-parents, un couple de retraités. Il a le sentiment qu’il appartient à cette vie depuis toujours.

Au chapitre «Cinéma de femmes dans le monde», le public pourra apprécier «A cinq heures de l’après midi» de la réalisatrice iranienne Samira Makhlabaf. C’est un film dramatique qui raconte l’histoire d’une jeune fille qui tente de s’épanouir socialement après la chute du régime des Talibans en Afghanistan.

«Et maintenant on va où ?» de la libanaise Nadine Labaki. Des femmes du village tentent de distraire les hommes pour qu’ils n’écoutent pas les informations qui font écho de troubles religieux entre chrétiens et musulmans.

«La Cinquième corde» de Selma Bargach. L’histoire relate le parcours créatif de Malek, passionné de luth, qui arrive chez son oncle Amir. Ce dernier veut révéler le secret de la cinquième corde mais il se rend compte de l’audace de son neveu.

Au volet «les films de réalisateurs sur les femmes», les spectateurs pourront voir «4 mois, 3 semaines et deux jours» de Christian Mungiu. En Roumanie, quelques mois avant la chute du communisme, Gabita est enceinte et l’avortement est un crime. Elle tente de résoudre le problème, mais elle n’est pas préparée à une telle épreuve.

«La Citadelle » de Mohamed Chouikh. Un film à voir absolument. Dans un village du sud de l’Oranais, Sidi est vendeur d’étoffes polygame. Kaddour, son fils, un rêveur naïf, tombe amoureux de l’épouse du cordonnier. Afin de la subjuguer, il exécute un rituel recommandé par un marabout. Une excellente occasion de revoir à l’œuvre des acteurs émérites tels Fatima Belhadj, Momo, Fettouma Ousliha, Sirat Boumedienne, Nawal Zaâter, les chanteurs Khaled Barkat et Djillali Ain Tedeles,

«La Couleur pourpre» de Steven Spielberg. L’histoire de deux sœurs, Cellie et Nettie, et de leur famille qui a la particularité d’être de couleur noire.

Un programme est organisé par le réseau Wassila à l’occasion de cette journée internationale de la femme. On cite «Slam 1 Ludmilla», un clip sur le harcèlement, et un hommage à Nabila Djahnine produit par le «Carré». «2e Slam Dihya, Diaporama de photos de femmes durant le Hirak». «3e slam Lyna» «Essitar» de Kahina Zina. C’est une quête parsemée de questionnements, de ressentiments, pour une femme qui tente de vivre dans une société qui lui a appris sa condition.

Quatre courts-métrages de cinéastes algériennes (Mounia Meddour, Yasmine Chouikh et Fatma Zohra Zaâmoum) sont également au programme.

On note la projection de «La Nouba des femmes du mont Chenoua» d’Assia Djebbar en version numérisée. Tourné en 1976, le film met en scène Lila, une architecte de retour au pays en compagnie de sa fille et de son mari handicapé.

«Femmes d’Alger» de Kamel Dehane en version numérisée. C’est une rencontre de femmes algériennes de toutes générations, filmées dans leur quotidienneté.

Un documentaire inédit sera diffusé en cette occasion : «Elles» d’Ahmed Lalam (Version numérisée) suivi de «Elles, 30 ans après».

M. Bouraib