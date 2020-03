L’orchestre symphonique en concert à l’Opéra : La musique symphonique s’invite à Alger

Dans un décor imprégné de rubis, l’Orchestre symphonique de l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih a présenté, en cette soirée de samedi, un concert de musique universelle avec au programme de grandes symphonies signées Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Franz Welser-Möst et Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Sous la direction du maestro Amine Kouider, l’orchestre symphonique a égayé le public de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih par une mosaïque de musique universelle le temps d’une soirée riche en mélodies de grands maîtres de la musique symphonique. Organisée par la direction de l’Opéra d’Alger, cette soirée de samedi, qui s’est distinguée par de belles partitions signées par de grands noms de la musique classique, qui ont ravivé les spectateurs de l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh pour la clôture du programme du mois de février. Le la de cette soirée a été donné en sol majeur avec «la Symphonie n°8», autrement appelée «Tchécoslovaque», dans ses quatre mouvements, signée Antonín Dvořák. Ainsi, les présents à la prestigieuse salle Boualem-Bessaïah ont vécu un pur moment de joie, d’exaltation, de paix spirituelle, avec quelques moments de tension, plus épique que tragique, qui ont dominé tout le premier mouvement «Allegro con brio» (4/4 – en sol majeur). Sous la baguette du grand maestro Amine Kouider, la soixantaine de musiciens de l’orchestre symphonique a plongé l’assistance, à travers un second mouvement baptisé «Adagio» (2/4 - en do mineur), dans un air de romantisme narratif. La soudaine irruption du dramatisme est la réapparition du thème du choral transformé en plaintes douloureuses. Mais c’est à nouveau le mouvement de valse qui revient à la fin. La formation symphonique a enchaîné avec le troisième mouvement «Allegretto grazioso» (3/8 – en sol mineur) à travers lequel on distingue le détachement d’une mélodie populaire. Simple et légère, cette dernière est reprise avec un rythme différent et une énergie dansante intensifiée. Le maestro qui assiste ses musiciens à travers sa baguette achève la première partie du spectacle avec le quatrième mouvement de la «Tchécoslovaque», en 2/4 en sol majeur que son auteur nomme «Finale». Un signal de trompette ouvre ce «finale» avant que les violoncelles exposent une mélodie chaude et vibrante, développée en deux groupes de variations séparés par un épisode central : le premier groupe culmine sur une vertigineuse bacchanale ; l’épisode central se voit rythmé comme une marche ; le second groupe, plus mélodique, met en valeur des timbres isolés. Ainsi, l’ensemble du quatrième mouvement est marqué d’un esprit rhapsodique, dont l’optimisme et la vitalité trouvent leur confirmation finale dans le retour de la bacchanale. Peu nombreux, le public a été bercé, le temps qu’a duré ce magnifique spectacle, par des mélodies universelles signées par le grand Antonín Dvořák. Amine Kouider et sa formation ont aiguillé, par la suite, les présents avec la célèbre symphonie comique intitulée «La danse des comédiens» de Bedřich Smetana, et ont enchaîné avec «Cavalerie légère» de Franz Welser-Möst. L’orchestre a, en outre, émerveillé le public à travers l’interprétation de la célèbre symphonie «Marche Slave» de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Durant près d’une heure de temps, le public averti du prestigieux opéra Boualem-Bessaih a chaleureusement salué le maestro et son orchestre symphonique. Savourant, ainsi, chaque instant de la soirée dans l’allégresse et la volupté, se laissant emporter dans une randonnée aux sentiers sinueux, tracés par les mélodies des grands standards de la musique universelle.

Sihem Oubraham