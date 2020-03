Batna : Vers la régulation des métiers de la bijouterie

Des artisans bijoutiers de nombre de wilayas du pays ont insisté, samedi, à Batna, sur l’impérative actualisation de la législation régulant le métier de bijouterie et de transformation des métaux précieux en Algérie.

Cette activité «a considérablement évolué au cours des dernières années» passant, dans plusieurs régions du pays, à un stade d’industrialisation nécessitant la révision de l’ancienne législation régulant la profession, ont affirmé les artisans présents à l’inauguration, à la cité la verdure, de la ville de Batna, du siège de l’association nationale des artisans et commerçants bijoutiers. «Le produit national rivalise en qualité avec celui d’importation. Les artisans bijoutiers ambitionnent désormais d’exporter vers le marché africain», a indiqué le président de l’association, Aïssa Meghchouch, dans son exposé sur la profession présenté récemment aux autorités locales.

L’association des bijoutiers a été créée en avril 2019 dans le but de développer cette activité et préserver le caractère authentique du bijoux local, a-t-il expliqué. Pour le vice-président de l’association, El-Hadi Yezza, le travail est en cours pour recenser les artisans et commerçants bijoutiers à travers le pays et élaborer une étude pour aplanir les difficultés rencontrées et les moyens de valoriser le produit local de sorte à servir l’économie nationale. Une exposition de bijoux et des procédés de production incluant la technique 3D a été organisée à l’occasion.

Pôle de la bijouterie, Batna a connu en 2006 la création de la première association de bijoutiers qui s’était fixée l’objectif de préserver le produit national.