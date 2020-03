Accident de la route : 2 morts et 3 blessés à Bousaâda

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans un accident de la route survenu dimanche matin à l’entrée est de la ville de Boussaâda (M’sila), a-t-on appris auprès des services de la protection civile. Cet accident s’est produit suite à une collision entre deux véhicules touristiques et un bus, a précisé la même source soulignant que l’opération de secours se poursuit pour évacuer les blessés à l’hôpital de Boussaâda. Une enquête est ouverte par les services territorialement compétants pour déterminer les causes de cet accident, a-t-on conclu.