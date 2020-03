Collision entre un semi-remorque et un véhicule à Sétif : 5 morts et 2 blessés

Une famille entièrement décimée et deux blessés : c’est le bilan d’un autre drame de la route qui s’est produit jeudi dernier dans la commune d’El Ouricia, au sud de Sétif, et n’a pas été sans provoquer un profond sentiment de consternation parmi la population. Le drame s’est produit aux environs de 17h au lieudit Oued Tmar, sur la RN9, à la suite du dérapage d’un camion semi-remorque dont la remorque s’est détachée, traversant du coup la séparation de cette double voie pour aller, dans sa course folle, percuter une Peugeot 306 et une camionnette du type Herbin qui roulaient en sens inverse, indique le capitaine Ahmed Lamamra, responsable de la cellule de communication de la direction de wilaya de la Protection civile. Les cinq personnes qui se trouvaient à bord du véhicule, le père âgé de 30 ans, la mère 29 ans, deux fillettes de un et deux ans et le conducteur du véhicule ont trouvé la mort sur place. Le conducteur du camion et son convoyeur ont été blessés. Sitôt informés, les services de la gendarmerie nationale et ceux de la protection civile se sont rendus immédiatement sur les lieux mobilisant tous les moyens humains et matériels à l’effet de procéder aux investigations nécessaires et prendre en charge les victimes.



F. Zoghbi