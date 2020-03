Forum algérien sur le développement humain : «Le premier pas commence par soi-même»

Des formateurs en développement humain ont soutenu, samedi, que «chaque acte se fait à partir d’une simple idée» et que le véritable changement commence par soi-même au lieu d’attendre autrui. Le forum algérien sur le développement humain, en collaboration avec l’office national de la culture et de l’information, a organisé, samedi, à la salle Atlas, Bab El Oued, une formation sous la thématique «Construction de l’homme», encadrée par des formateurs en développement humain destinée à toutes les catégories de la société.

En cette occasion, Sofia Zerdami a souligné que «le véritable changement commence par soi- même au lieu d’attendre l’offre d’autrui», en citant le verset coranique 11 de la Sourate Ar Ra‘d : «Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les gens ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes.»

Lors de son allocution, Mme Zerdami a relevé la relation «étroite» entre la théorie et la pratique, précisant qu’il ne sert à rien d’apprendre les théories, si on ne les applique pas », citant des exemples concrets. «A quoi sert d’avoir un véhicule, de lire un livre sur la conduite, si on ne conduit pas ?», s’est-elle interrogée. Pour la conférencière, «la croyance au changement se base sur quatre conditions. «Il faut que l’homme, soit, au début, honnête avec sa conscience, responsable et avoir un plan clair dans la vie et un objectif à atteindre. Il ne doit surtout pas se laisser influencer par son entourage», a-t-elle insisté. Estimant que la manière de penser de l’homme se reflète sur sa personnalité, elle a soutenu qu’«il faut que chacun de nous se pose la question de savoir qui il est». Selon la formatrice, «c’est à partir de cette question que nous commençons à construire notre personnalité, et cela nous aide à faire face à la réalité». Mme Zerdami a encore indiqué que «des hauts responsables ont fait une chute libre après s’être adossés à des gens qui n’avaient pas le sens de la responsabilité, car ils ont mal mesuré leurs capacités psychologiques et intellectuelles». Pour sa part, Khelifa Boulaârasse a considéré que «la peur n’a que des répercussions négatives sur l’homme». Il a expliqué que la peur empêche l’homme d’atteindre son objectif et «cela peut dépendre de sa nature ou de son entourage». Après avoir rappelé que le développent personnel fait partie du développement humain, M. Boulaârasse a considéré «que notre vie quotidienne est en perpétuel changement, et cela se fait intentionnellement ou non».

Lors de son allocution, M. Boulaârasse a estimé que «chaque acte se fait à partir d’une simple idée», soulignant que cette dernière diffère d’une personne à une autre.



Hichem Hamza