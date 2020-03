Grand angle : Le plus dur est à venir

En réponse aux critiques émises par son ancien conseiller à la sécurité, John Bolton, qui a qualifié l’accord signé entre Washington et les talibans d'«inacceptable», le président Trump a estimé que «personne ne devrait critiquer cet accord après 19 ans», arguant que «ce que nous avons fait pour le monde est incroyable». Le temps donnera forcément raison à l’un de ces deux hommes et dira aussi si les appréhensions dont ont fait part certains observateurs et autres afghans sont justifiées ou, au contraire, injustifiées. Mais pour l’heure, américains et talibans semblent satisfaits de leur accord, d’autant que pour Trump, il tombe à point nommé. En effet, en campagne pour sa réélection en 2020, le président américain pourra le brandir comme un trophée face aux américains, démontrant ainsi qu’il est homme à tenir ses engagements pris, dont celui de retirer les troupes américaines de l’Afghanistan, mettant ainsi fin à la plus longue guerre des Etats-unis. Plus encore, les talibans , comme cela est convenu aux termes de l’accord , «n'autoriseront aucun de leurs membres ou d'autres individus ou groupes, dont Al-Qaïda, à utiliser le sol afghan pour menacer la sécurité des Etats-Unis et de leurs alliés», force est de penseur qu’effectivement, c’est là une grande victoire pour l’administration Trump, qui, toutefois, s’est accordée une marge de sécurité en rappelant aux talibans que « si les choses se passent mal », ils sont prêts à retourner en Afghanistan. Car le plus dur est nécessairement à venir. Outre le fait que les talibans sont tenus de respecter leur engagement de ne plus recourir à la violence, ils doivent également entamer, d’ici le 10 mars, de véritables négociations avec le gouvernement de Kaboul avec lequel ils refusaient jusqu'ici de parler. Et d’ores et déjà, le ton est donné. Le président afghan, Ghani, a déclaré, hier, au sujet des 5.000 prisonniers talibans détenus qu’ «il n'y a pas d'engagement à les libérer», précisant que l'échange pourrait cependant «faire partie de l'agenda des discussions intra-afghanes, mais ne peut pas être un prérequis à des discussions». C’est dire que le plus dur est à venir.

Nadia K.