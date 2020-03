Guinée-Bissau : Des militaires occupent le siège du Parlement

Des militaires fidèles à Umaro Sissoco Embalo, vainqueur de l'élection présidentielle de décembre dernier en Guinée-Bissau, ont occupé hier le bâtiment de l'Assemblée nationale populaire, rapportent les médias citant des sources concordantes. «Les militaires sous les ordres d'Umaro Sissoco Embalo ont envahi le Parlement», a souligné sur son compte Facebook Aristides Gomes, Premier ministre limogé par M. Embalo, qui s'est fait investir jeudi en tant que «nouveau président" sans attendre la validation des résultats par la Cour suprême. M. Embalo a confirmé l'existence d'une action militaire sur son compte Twitter, faisant référence au fait que «les soldats de la Guinée-Bissau avaient occupé et sécurisé les ministères» et que Cipriano Gassama, président du Parlement, «s'était réfugié au siège des Nations Unies à Bissau». Umaro Sissoco Embalo a été donné vainqueur du second tour de la présidentielle par la Commission électorale. Il s'est fait investir jeudi sans la validation des résultats du scrutin par la Cour suprême de justice.