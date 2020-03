Le Président Tebboune félicite les éléments de la protection civile à l'occasion de leur Journée

"Il me plait, en cette Journée mondiale de la protection civile, d'adresser mes félicitations à mes enfants de la Protection civile algérienne et de vous exprimer la reconnaissance du peuple pour vos sacrifices consentis pour protéger les vies, les biens et l'environnement et lutter contre les risques et les catastrophes. Que Dieu vous prête assistance dans vos missions et sachez que je serai toujours à vos côtés au service de notre patrie", a écrit le Président Tebboune dans un tweet sur son compte officiel.L'Algérie célèbre, ce dimanche, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation internationale de la protection civile (OIPC), la Journée mondiale de la Protection civile à travers l'organisation de plusieurs manifestations au niveau national, pour sensibiliser les citoyens au rôle de ce corps en matière de lutte contre les risques et les catastrophes.Les manifestations, qui ont pour thème cette année "Un secouriste pour chaque foyer", tendent à mettre en évidence le rôle et l'importance des premiers secours, l'utilisation des divers supports technologiques modernes dans la diffusion des techniques liées aux premiers secours, le rôle de la prévention et de la sensibilisation ainsi que celui de l'information de proximité dans l'ancrage de la culture préventive.