Le bédéiste Mohamed Aram n’est plus

Ainsi, le 9ème art algérien vient de perdre un de ses grands noms, un des fondateurs de la revue "M'Quidèch". Il y a lieu de rappeler que Mohamed Aram commence à dessiner dans une revue de la police en 1962, il fait ses premiers débuts au Centre national du Cinéma et à la Radiotélévision algérienne, institutions pour lesquelles il réalise plusieurs dessins animés. En publiant du 19 mars au 20 août 1967 dans Algérie actualités, Naâr, une sirène à Sidi Ferruch, il édite la première BD algérienne de l'histoire (l'histoire sera reprise en 1992 dans L'opinion). En 1968, il participe à la création de M'Quidèch, puis crée les revues pour enfants Guenifeld et Adnane. Il a aussi illustré plus d'une dizaine de contes pour enfants et d'autres dessins animés. Aram a publié trois albums de BD : l'un pour les enfants, "Les aventures de Bartalache" (1989), un autre sur la lutte de libération algérienne, "La bataille (1981) et un troisième intitulé "Les aventures de Seroûn". "Qui a volé les couleurs du papillon ?" (2013) qui traite des bienfaits de l'huile d'olive !.