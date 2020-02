Lâ€™AlgÃ©rie rÃ©agit aux dÃ©clarations du MAE marocain : Â«Des propos provocateursÂ»

L’Algérie a réagi hier, par la voix de son chef de la diplomatie, aux dernières déclarations du ministre marocain des Affaires étrangères. Lors d’un point de presse animé à l’issue des entretiens avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, M. Sabri Boukadoum a déclaré regretter que de tels propos aient été tenus, d’autant qu’en «Algérie, toutes les autorités, que cela soit aux Affaires étrangères ou ailleurs, nous faisons attention à ne pas jeter de l’huile sur le feu, notamment dans nos relations avec le Maroc frère». Et de poursuivre en déclarant qu’il aurait «aimé que le ministre marocain des Affaires étrangères ne fasse pas de telles déclarations», qualifiées, par le chef de la diplomatie algérienne, «d’exhibitionnistes» et «provocatrices parfois».

Et de rappeler que l’Algérie ne se permet pas de tenir ce genre de déclarations. «Nous n’avons jamais dit un mot déplacé», a-t-il indiqué, car a-t-il poursuivi, «on construit sur l’avenir, et non pas sur l’insulte et les propos inappropriés». M. Sabri Boukadoum a précisé que «l’action de la diplomatie algérienne est de construire des ponts et non pas d’élargir le fossé qui existe entre nous et certains frères au Maroc». Toutefois, a-t-il tenu à ajouter, «malgré ces propos, le droit primera devant l’arbitraire et l’arbitraire ne voilera pas le droit». Et de rappeler qu’«il y a des résolutions et un droit international clair» en référence aux résolutions de l’ONU, de son Conseil de sécurité et de son Assemblée générale. De plus, a encore ajouté le chef de la diplomatie algérienne, «l’appartenance de la République arabe sahraouie à l’Union africaine ne peut être remise en cause» et «l’Algérie ne changera pas de position» sur ce dossier. C’est pourquoi, a-t-il soutenu, «ils peuvent dire ce qu’ils veulent à travers les campagnes de presse préfabriquées» et dirigées contre l’Algérie. Et au ministre des Affaires étrangères de conclure en déclarant que «pour ce qui est des pays qui ont ouvert des consulats à Laâyoune, j’aurai souhaité qu’ils ouvrent des ambassades à Rabat», avant de conclure son propos en déclarant : «Et que chacun fasse ce qu’il veut.»

Nadia K.