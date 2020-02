Visite du SG de la ligue arabe Ã  Alger : Lâ€™AlgÃ©rie abritera le prochain sommet arabe

L’Algérie devrait abriter le prochain sommet de la Ligue arabe. La question a été évoquée, hier, lors de la visite à Alger du SG de l’organisation panarabe Ahmed Aboul-Gheit. Cependant, dira le ministre des Affaires étrangères lors d’un point de presse animé conjointement avec le SG de la ligue, il revient au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de fixer la date de ce rendez-vous. Pour sa part, Ahmed Aboul-Gheit avait tenu à préciser que le but de sa visite «était de connaître la position de l’Algérie par rapport au sommet» qui aurait dû se tenir avant la fin du mois de mars. Toutefois, a indiqué le SG de la Ligue arabe, «il y a une conjoncture internationale qui a fait que ce sommet ne se tienne pas à la date fixée annuellement qui est le 30 mars». Pour Aboul-Gheit «l’Algérie a la priorité et le droit d’organiser ce sommet conformément à la règle de la rotation». Il indiquera que, présentement, «on œuvre à se mettre d’accord sur la date qui sera fixée par l’Algérie en coordination avec la Ligue arabe. Les autres pays membres de la ligue seront informés par la suite». Selon le SG de l’organisation, «le sommet pourrait se tenir avant la fin du mois de juin prochain». De son côté, M. Boukadoum dira qu’il y a lieu aussi de tenir compte des conditions sanitaires actuelles, en référence à l’évolution de l’épidémie du coronavirus qui touche de nombreux pays. Selon lui, ce sommet nécessite une grande préparation pour assurer sa réussite et pour en faire un grand succès pour la Ligue arabe.



Les grands dossiers du monde arabe évoqués



La visite du SG de la Ligue arabe a permis également d’évoquer les grands dossiers qui font l’actualité du monde arabe. Ahmed Aboul-Gheit dira que, lors de ses entretiens, les problèmes arabes auxquels fait face la Ligue ont été évoqués. Il énumérera les drames libyen et syrien, qui nécessitent, selon lui, plus d’effort «pour unifier les positions des pays arabes et parvenir à un cessez-le-feu dans certaines régions, et à des solutions politiques dans d’autres». Sur le retour de la Syrie à la Ligue arabe, il dira connaître la position de M. Boukadoum sur cette question. «L’Algérie, avec d’autres pays arabes, ajoutera-t-il, soutient ce retour, mais jusqu'à présent, en tant que SG, je n’ai rien qui indique les intentions claires, ou des courriers qui disent que le monde arabe veut ce retour.» De plus, a-t-il indiqué, «personne, jusqu’à présent, ne connaît la position de la Syrie sur cette question». Et d’ajouter que «d’ici la tenue du sommet, les intentions réelles de tous les pays membres se clarifieront ». Interrogé sur le plan de paix américain au Proche-Orient, il répondra que ce plan «est rejeté totalement. Le monde arabe s’est positionné et soutient les Palestiniens qui l’ont totalement rejeté et ne sont pas disposés à l’accepter».

N. Kerraz