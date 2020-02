Le PrÃ©sident Tebboune reÃ§oit M. Ahmed Aboul-Gheit : Redynamiser lâ€™action arabe commune

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, qui effectue une visite en Algérie dans le cadre des préparatifs pour la tenue du sommet ordinaire de la Ligue arabe devant se tenir à Alger, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

La rencontre a permis de passer en revue «les derniers développements dans la région arabe, ainsi que les mesures à prendre pour aplanir les divisions dans les relations entre Etats arabes», a précisé la même source, relevant qu'il a été également question de la «redynamisation de l'action arabe commune axée essentiellement sur la cause palestinienne juste». «La date définitive pour la tenue du sommet arabe sera arrêtée ultérieurement en concertation entre l'Algérie et le Secrétariat général de la Ligue arabe», a conclu la même source. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane, ainsi que du ministre conseiller à la communication, porte-parole de la Présidence de la République, Belaid Mohand Oussaid.



M. Tebboune invité à visiter le siège de la Ligue arabe



Dans une déclaration à la presse au terme de l'audience, M. Aboul-Gheit a fait savoir que la question de l'accueil du prochain Sommet arabe a été en tête des dossiers abordés lors de cette audience, ajoutant, à ce propos, que «M. Tebboune m'a assuré que l'Algérie a l'intention d'exercer ce droit que lui confère la Charte de la Ligue des Etats arabes, et de tenir ce Sommet, si la conjoncture internationale s'y prête, avant le 30 juin prochain». Les questions régionales d'intérêt commun étaient également au centre des discussions, en tête desquelles, la situation en Libye et en Syrie. A ce propos, le SG de la Ligue arabe a déclaré: «Globalement, j'ai noté chez le Président une solide connaissance de la situation dans ces deux pays», faisant part, par là même, d'une convergence de vues avec le président de la République concernant nombre de questions intéressant la région arabe. Par ailleurs, M. Aboul-Gheit a indiqué avoir adressé une invitation au Président Tebboune pour visiter le siège de la Ligue arabe, ajoutant : «Il m'a promis de s'y rendre lorsqu'il sera en visite en Egypte (siège de l'organisation).»