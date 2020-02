Conseil des ministres arabes de l'intÃ©rieur : M. Beldjoud aujourdâ€™hui Ã  Tunis

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, prendra part, aujourd’hui et demain à Tunis (Tunisie), aux travaux de la 37e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), a indiqué un communiqué du ministère. Cette session, de deux jours, s'attellera à «l'examen des questions relatives à la coopération arabe dans les domaines sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme transfrontalier» et «l'élaboration de plans indispensables à la lutte contre la cybercriminalité et les crimes organisés, en sus du renforcement de la coopération entre les institutions de la police et de la protection civile des Etats membres», a précisé la même source.