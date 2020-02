DGSN : La salle omnisports de Kouba baptisÃ©e du nom de HacÃ¨ne Lalmas

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a baptisé jeudi la salle omnisports relevant du Groupement de réserve et d’intervention (GRI) à Kouba, du nom du regretté Hacène Lalmas, en hommage à cette icone du football algérien, a indiqué un communiqué de la DGSN. Selon la même source, un autre stade de football couvert en gazon synthétique a été inauguré à la même unité. Supervisée par le directeur général de la Sûreté nationale, Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du Pdg de Sonatrach, le wali d’Alger, le directeur de la GCB et un représentant de la famille du défunt outre des cadres et des athlètes de la Sûreté nationale.