MDN : Six Ã©lÃ©ments de soutien aux groupes terroristes apprÃ©hendÃ©s

Six éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés vendredi dans quatre wilayas du pays par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’ANP ont appréhendé six éléments de soutien aux groupes terroristes à Djelfa/1re RM, Tlemcen/2e RM, Annaba et Batna/5e RM, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont découvert et détruit cinq casemates pour terroristes, quatre bombes de confection artisanale et récupéré un pistolet automatique à Boumerdes et Djelfa/1re RM et Batna/5e RM», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l’ANP en coordination avec les éléments des Douanes, «ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 23 personnes et saisi huit camions, quatre véhicules tout-terrain, 629 tonnes de denrées alimentaires, 19.900 litres de huile de table, onze groupes électrogènes, sept marteaux piqueurs, alors que des tentatives de contrebande de 8.120 litres de carburant ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM», ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à M’sila/1re RM et Béjaia/5e RM, trois individus et saisi deux fusils de chasse, un pistolet automatique, une quantité de munitions estimée à 1.028 cartouches et une paire de jumelle, alors qu’ils ont intercepté lors d’autres opérations à Bouira/1re RM, Oran/2e RM et Djanet/6e RM, sept narcotrafiquants et saisi deux véhicules touristiques, 11 kilogrammes de kif traité et 355 comprimés psychotropes».

Par ailleurs, des Garde-côtes «ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de 13 personnes qui étaient à bord d’une embarcation de construction artisanale à Oran/2e RM, tandis que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêté à Tlemcen, Djanet et Tindouf».